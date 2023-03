UPS: Technische Störung legt beliebten Service stundenlang lahm – Kunden bangen um Pakete

Riesen-Panne bei UPS! Der US-Paketdienstleister wies seit Montagmorgen (13. März, 10.30 Uhr) eine üble Störung auf. Tausende Nutzer hatten deshalb mit heftigen Problemen zu kämpfen.

Der Login bei UPS funktionierte nicht, auch die Sendungsverfolgung konnte nicht aufgerufen werden. Vor allem beim Aufrufen der UPS-Webseite kam es über mehrere Stunden hinweg zu Ausfällen.

UPS: Störung behoben! Wo Kunden betroffen waren

Mittlerweile sei die Störung wieder behoben. Auf den Social-Media-Kanälen der US-Konzerns gab es bislang noch keinerlei Erklärung für diese Störungen.

Mehr News:

Die Probleme sind nicht nur regional beschränkt, sondern scheinen in ganz Deutschland vorhanden zu sein, so u.a. in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt a.M. Auch in NRW guckten UPS-Kunden stundenlang in die Röhre.