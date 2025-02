Sparkasse: Störung erschreckt Kunden in ganz Deutschland – plötzlich ging gar nichts mehr

Kunden der Sparkasse haben via Online-Banking die Möglichkeit, viele Zahlungsgeschäfte ganz bequem zu Hause vom Sofa aus über das Handy abzuwickeln.

Doch am Freitag (7. Februar) bangten viele Nutzer plötzlich um ihr Konto und das darauf gelagerte Geld. Kunden erhielten am frühen Morgen die Meldung, ihr Zugang zum Online-Banking sei gesperrt worden. Was war da bitte bei der Sparkasse los?

Sparkasse: Störung schlägt bundesweit zu

Den Zugriff auf das eigene Konto zu verlieren, ist wohl der Albtraum eines jeden Bankkunden. Entsprechend eisig dürfte es den Sparkassen-Kunden am Freitagmorgen den Rücken heruntergelaufen sein, als sie die entsprechende Meldung in ihren Online-Banking-Apps erhielten. Jetzt steht fest: Es handelte sich lediglich um eine technische Störung – die jedoch bundesweit zahlreiche Sparkassen-Kunden betraf.

Bereits um 7 Uhr morgens hatten mehr als 1.200 Nutzer dem Portal „Alle Störungen“ Probleme beim Online-Banking der Sparkasse gemeldet, schreibt das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). Auch das Überweisen mittels TAN sei laut vielen Sparkassen-Kunden wohl nicht mehr möglich gewesen.

Störung erfolgreich behoben

„Es ist korrekt, dass es heute Morgen kurzzeitig bei einigen Sparkassen zu Einschränkungen im Online-Banking bei der Freigabe von Transaktionen mittels S-PushTAN-Verfahren kam“, teilte „Finanz Informatik“, der technische Dienstleister der Sparkassen, noch am (7. Februar) auf RND-Nachfrage mit. Auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband bestätigte, dass es eine „kurzzeitige technische Störung“ gegeben habe.

Mehr News:

Glücklicherweise war der Schrecken gegen 9.30 Uhr wieder vorbei und alle Online-Banking-Geschäfte konnten wie gewohnt abgewickelt werden. Warum es aber zu der Störung kam oder welcher technische Fehler genau dahinter steckte, ist noch nicht bekannt.