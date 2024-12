Comdirect: Kunden aufgeschmissen! Plötzlich kommen sie nicht mehr an ihr Geld

Helle Aufregung bei zahlreichen Comdirect-Kunden! Plötzlich kamen sie nicht mehr an ihr Geld. Was war da los?

Der Start in den Montagmorgen (2. Dezember) verlief für einige Kunden von Comdirect alles andere als erfreulich. Der Grund: Es gab große Schwierigkeiten beim Log-in und beim Online-Banking! Die gute Nachricht: Inzwischen scheint das Problem wieder behoben zu sein.

Comdirect-Kunden starten gestresst in die neue Woche

Wie „t-online“ berichtet, haben sich am Montagmorgen die Beschwerden von Comdirect-Kunden über die Webseite „allestörungen.de“ gehäuft. Dort gingen bis circa 10.30 Uhr mehrere Tausende Meldungen ein. Inzwischen ist die Zahl der Stör-Meldungen allerdings wieder rückläufig.

Am schlimmsten betroffen von den Problemen waren unter anderem die Städte Frankfurt, Berlin, München und Köln. Vor allem beim mobilen Log-in in der Comdirect-App traten Probleme auf. Zahlreiche Kunden kamen also nicht an ihr Geld via Online-Banking. Außerdem war der Zugang zur Webseite und auch das Online-Banking im Browser gestört. Das Einloggen soll zwar möglich gewesen sein. Allerdings berichteten Kunden davon, dass sie keine Überweisungen tätigen konnten.

Das können Comdirect-Kunden jetzt tun

Der genaue Grund für die Störung ist bislang unklar. Wer weiterhin Probleme mit seinem Comdirect-Zugang hat, dem wird geraten, alternative Zugangswege zu prüfen. Der Kundenservice der Comdirect steht über die Webseite oder aber auch telefonisch unter der 04106/708 25 00 zur Verfügung.

