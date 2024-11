Sparkasse, Volksbank und Co.: Änderung ab Januar! Kunden können es nicht fassen

Kontoführung, Kreditkartennutzung und bestimmte Überweisungen – Sparkassen, Volksbanken oder andere Geldinstitute lassen sich ihre Leistungen so einiges kosten. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Denn die Europäische Union hat eine Verordnung erlassen, die sich unmittelbar auf Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. auswirken. Die neue Bestimmung gilt bereits ab Januar 2025.

Änderung bei Sparkasse, Volksbank und Co.

Früher haben viele Kunden bei ihren Geldinstituten pro Überweisung Geld bezahlen müssen, wenn ein bestimmtes Kontingent im Monat ausgeschöpft war. Mittlerweile ist der Service bei den meisten Banken kostenlos. Dafür gibt es aber in der Regel zwei Möglichkeiten: die Standardüberweisung oder eine Alternative in Echtzeit.

Während die Standard-Variante in aller Regel kostenlos ist, fällt für die unmittelbare Variante oftmals eine Gebühr an. Die liegt bei „comdirect“ zum Beispiel bei einem Euro. Doch genau diesen Unterschied soll es in Zukunft nicht mehr geben. Schon kurz nach dem Jahreswechsel tritt die Änderung innerhalb der EU in Kraft.

Echtzeitüberweisung bald kostenlos

Grundlage ist die Änderung der EU-Verordnung (Nr. 260/2012). Darin heißt es unter Artikel 5b:

„Die Entgelte, die ein Zahlungsdienstleister von Zahlern und Zahlungsempfängern für die Versendung und Entgegennahme von Euro-Echtzeitüberweisungen erhebt, dürfen nicht höher sein als die Entgelte, die dieser Zahlungsdienstleister für die Versendung und Entgegennahme anderer Überweisungen der entsprechenden Art erhebt.“

Weil normale Überweisungen bei den meisten Banken kostenlos sind, dürften die Gebühren für Echtzeitüberweisungen bei Sparkassen, Volksbanken und Co. also wegfallen. Und das spätestens ab dem 9. Januar 2025, wie die EU vorschreibt.

Es gibt allerdings eine Ausnahme. Kommt ein Zahlungsdienstleister aus einem Mitgliedsstaat der EU, dessen Währung nicht der Euro ist, muss die Änderung erst bis zum 9. Januar 2027 umgesetzt werden. Kunden wird es freuen. Sie müssen in Zukunft nicht mehr darauf warten, bis ihr Geld von einem Konto auf das nächste transferiert wird.