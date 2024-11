Kaufland-Kunde gibt Leergut ab – der Blick auf den Pfandbon macht sprachlos

„Rein ins Loch, Piep! Rein ins Loch, Piep!“ – ob dieser Kaufland-Kunde bei seinem Besuch im Supermarkt an der Ludwig-Erhard-Straße in Landshut wohl die Pfandflaschen-Hymne der Punk-Band „Team Scheisse“ im Kopf gehabt hat?

Zeit genug hätte der Pfandflaschen-Sammler jedenfalls gehabt, um den Hit der Bremer Band bei Kaufland rauf und runter zu hören. Über die Summe auf dem Bon dürfte sich der Kaufland-Kunde am Ende ziemlich gefreut haben – und dann wäre da noch die Sache mit dem Lifehack.

Kaufland-Kunde jubelt über seinen Pfandbon

„Ich kam, sah und kassierte.“ Es sind heroische Worte, mit denen der Pfandsammler sich für seine Aktion auf der Onlineplattform „reddit“ feierte. Zugegeben, sie erinnern mehr an den stolzen Ausruf „Veni, vidi, vici“ („Ich kam, ich sah, ich siegte“) des römischen Eroberers Gaius Julius Caeser nach dem Blitzsieg des Feldherrn in der Schlacht bei Zela als an „Team Scheisse“.

Doch der Inhalt seiner Taten bewegt sich dann doch eher im Bereich „Rein ins Loch“ als „rauf aufs Schlachtfeld“. Und so präsentierte der Kaufland-Kunde stolz einen Pfandbon, der sich gewaschen hatte. Mit satten 288 Flaschen im Gepäck „bewaffnet“ hatte sich der Kunde auf den Weg zu Kaufland gemacht und kassierte dafür sage und schreibe 72 Euro. Bei seiner Präsentation fällt allerdings noch ein Lifehack auf, der viele verblüffen dürfte.

So klemmte der Kunde den Pfand-Bon in einer Vorrichtung auf dem Griff des Einkaufswagens ein. Über einen längeren Zeitraum sollte er den Pfandbon angesichts der Summe dort nicht unbewacht hängen lassen. Schließlich macht Gelegenheit Diebe. Die Vorrichtung dürfte indes einen ganz anderen Zweck haben.

Das sind die aktuellen Pfand-Bestimmungen:

Mehrweg-Bierflasche aus Glas (alle Größen): 8 Cent

Mehrweg-Bierflasche mit Bügel: 15 Cent

Mehrweg-Wasserflasche (Glas oder PET): 15 Cent, in Ausnahmefällen 25 Cent

Mehrwegflaschen für Saft oder Softdrinks: 15 Cent

manche 1-Liter-Weinflaschen: 2 oder 3 Cent

alle Einwegflaschen und -dosen: 25 Cent

So ist davon auszugehen, dass Kunden hier ihren Einkaufszettel anbringen sollen, um die Hände frei für den Einkauf zu haben – oder um die Flaschen „rein ins Loch“ zu stecken, „Piep“.