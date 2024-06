Unwetter in Süddeutschland: Gewitter-Phänomen sorgt für heftige Szenen – „Ach du schei**“

Für den Freitagnachmittag (21. Juni) bis hin zum Abend waren für Ost- und Süddeutschland heftige Unwetter vorausgesagt, teils auch mit Tornado-Gefahr. Jetzt machen erste Videos vom Unwetter in Süddeutschland die Runde. Ein sogenannter Downburst sorgt dabei für heftige Szenen.

Unwetter in Süddeutschland ist ausgebrochen

Die „Unwetter-Freaks“ berichten auf „X“ (Ehemals Twitter) von einem extremen Downburst im Bereich der Superzelle im südlichen Oberbayern. Bei einem Downburst handelt es sich um eine schwere Fallbö, die meist bei Gewittern auftritt, aber auch bei Schauern vorkommen kann.

Auf dem Video sind zwei Männer zu sehen, die mit ihrem Handy in der Hand filmend an einer Straße stehen und sichtlich gegen den Wind und den Regen ankämpfen. Dann kommt es zu den heftigen Szenen. Plötzlich lösen sich orangefarbene Teile aus dem Hintergrund und schießen nur knapp an den beiden Männer vorbei. Ein Aufschrei ist zu hören.

Die völlig durchnässten Männer treffen die einzig richtige Entscheidung und rennen Richtung Haus ins Trockene. Auf „X“ wird das Video des Unwetters in Süddeutschland fleißig kommentiert. „Das ist der Grund, warum Männer früher sterben“, „Ach du schei**“ oder „So typisch für unsere Zeit! Hauptsache man hat das Ganze in der Kiste… Das hätte fürchterlich daneben gehen können!“, schreiben User.

Andere sind wiederum beeindruckt von der Naturgewalt, die auf dem Video eindrucksvoll zu sehen ist. „Mega krass, das sind ja sicher Winde um 120 km/h“ oder „Beeindruckend!“ kommentieren weitere User.

Ein zweites Video des Downburst wurde von einer Tankstelle aus gefilmt. „Downburst in Bayern während eines Hagelsturms. Hagelunwetter am Chiemsee mit extremen Fallwinden“, schreibt „X“-User Kilian Schönberger zu dem Naturspektakel.