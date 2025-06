Unwetter-Warnung: Experten sagen heftige Gewitter voraus – HIER kracht es jetzt richtig

Es ist erst wenige Tage her, da zog ein heftiges Unwetter über NRW (hier mehr dazu). Kaum ist das eine Gewitter vorbei, schlägt es jetzt woanders mächtig ein. Denn am Mittwoch (4. Juni) trifft es nun vor allem den Süden in Deutschland.

Im Alpenvorland wird es besonders gefährlich. Grund ist ein spezielles Wetterphänomen, das mit dem Sturmtief „Tim“ zusammenhängt. Dieses Tief sorgt für schwere Gewitter, die vor allem im Osten Baden-Württembergs und im Süden Bayerns auftreten sollen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem ungemütlichen Pfingstwochenende.

Unwettergefahr durch Gewitter im Südosten

Das Sturmtief „Tim“ liegt zwar zwischen Island und Schottland, sein Einflussbereich reicht jedoch bis nach Mitteleuropa. Über Deutschland trennt eine Wetterfront kühle Luft im Nordwesten von schwülwarmer, energiegeladener Luft im Südosten. Dadurch entsteht eine „schwere Gewitterlage“, die Unwetter wie Starkregen, Großhagel und orkanartige Böen mit sich bringen kann.

Am Donnerstagmorgen zog ein regenreiches Gebiet mit ersten Gewittern nordostwärts. Später am Tag kommen teils schwere Gewitter hinzu, die sich weiter nach Osten ausbreiten. Besonders im südlichen Alpenvorland bleibt die Lage tückisch, da der Föhn Gewitter verhindern kann. Ein plötzlicher Föhnzusammenbruch bringt jedoch Sturmstärke-Winde – eine Gefahr, besonders für Segler.

Unwetterwarnung: Vorsicht im Alpenvorland

Während der Südosten mit Unwettern kämpft, bleibt der Nordwesten verschont. Dort gibt es entspannte Temperaturen und einen Mix aus Sonne und Wolken. Doch ab Donnerstagabend verändert sich das Wetter: Dichtere Wolken, Schauer und gelegentliche Gewitter prägen die folgenden Tage. Im Nordwesten besteht jedoch keine akute Unwettergefahr.

Am Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft und kühl. Tiefausläufer bringen weiter Regen, Schauer und gelegentliche kurze Gewitter. Die Temperaturen sinken, und nur im Osten könnte am Sonntag die 20-Grad-Marke überschritten werden. Der Pfingstmontag verspricht Besserung, doch vorher bestimmt ein Wochenende mit wiederkehrenden Unwettern die Lage.

