Unwetter in Deutschland: Drama in Ryanair-Flieger – „Dachte, das Flugzeug bricht auseinander“

Ein Routineflug, klare Ansagen und entspannte Passagiere – genau so stellt man sich eine Reise hoch über den Wolken vor. Doch was passiert, wenn der Himmel plötzlich seine dunkle Seite zeigt? Genau das passierte am 4. Juni, denn in Deutschland tobte ein Unwetter.

Dann passierte das Schreckliche: Eine Geschichte, die niemand an Bord so schnell vergessen wird.

Chaos durch ein Unwetter in Deutschland

Ein Ryanair-Flug von Berlin nach Mailand geriet am Mittwochabend über Bayern in schwere Turbulenzen. Die Maschine flog in eine Gewitterzelle, was extreme Erschütterungen auslöste. Augenzeugen berichteten, dass einige Passagiere gegen die Kabinendecke geschleudert wurden. Der Flug musste nach diesem Vorfall außerplanmäßig im bayerischen Memmingen landen.

Ein Passagier beschrieb laut „Bild.de“ die Situation an Bord mit den Worten: „Ich hatte bislang noch nie Angst – aber in dem Moment dachte ich, das Flugzeug bricht auseinander!“ Fotos aus der Kabine zeigen lose Deckenpaneele und geschockte Passagiere. Laut Berichten brach ein Crewmitglied sogar in Tränen aus.

Eine Mutter befand sich während der Turbulenzen mit ihrem Baby auf der Bordtoilette. Mehrere Passagiere beklagten fehlende Anschnallaufforderungen durch die Crew. Dadurch seien einige während des Unwetters in Deutschland ungesichert gewesen. Ein Crewmitglied benötigte medizinische Versorgung. Ob weitere Verletzte zu beklagen sind, blieb zunächst unklar.

Unwetter in Deutschland sorgt für Probleme

Der Wetterdienst Kachelmannwetter veröffentlichte Bilder einer Gewitteratmosphäre über der Region zwischen Ulm und Memmingen. Auf Flightradar24 war ein abruptes Abbiegen des Flugzeugs Richtung Memmingen zu sehen.

Bereits zuvor hatte Ryanair auf ihrer Homepage vor möglichen Unwetter-Störungen in Deutschland und den Auswirkungen für den Flugverkehr gewarnt. Ob die Maschine durch das Unwetter in Deutschland beschädigt wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Auch ließ Ryanair eine offizielle Stellungnahme zum Vorfall bisher aus.

Die betroffenen Passagiere werden sicherlich auf eine Erklärung warten. Dennoch bestätigte der Gewitterverlauf in Süddeutschland die dramatischen Ereignisse.

