Neue Regeln für Flugreisende: Urlauber hegen bösen Verdacht

Für viele gehört ein Kaffee beim Start in den Urlaub einfach dazu. Schnell vor dem Abheben der Maschine noch ein leckeres Heißgetränk am Flughafen geholt und dann ab damit in den Flieger.

Doch einige Airlines erschweren jetzt genau das. Ryanair und Easyjet sorgen jetzt mit einem Verbot für Aufruhr unter Urlaubern und Flugreisenden.

Urlaubsreisende ohne Kaffee an Bord

Easyjet und Ryanair haben neue Richtlinien eingeführt – Heißgetränke vom Flughafen dürfen nicht mehr an Bord mitgenommen werden. Viele Passagiere vermuten dahinter eine neue Methode, um den Bordverkauf anzukurbeln.

Die Airlines rechtfertigen das Verbot allerdings mit Sicherheitsgründen. Ryanair teilte dazu gegenüber der britischen „Express“ mit: „Aus Sicherheitsgründen können wir es Passagieren nicht erlauben, heiße Getränke mit an Bord zu nehmen oder während des Fluges eigenen Alkohol zu konsumieren.“ Kritiker sind dennoch skeptisch und sehen ihre Entspannung im Urlaub gestört.

Kaffee im Flieger? Das sagen Lufthansa & Co.

Während Lufthansa, Eurowings und Condor das Thema nicht als relevant ansehen, gerät KLM immer mehr in Kritik. Offiziell gibt es dort kein Verbot, doch Reisende berichten aus sozialen Medien über Fälle, in denen Kaffee oder Tee an Bord unerwünscht war. Eine Urlaubserfahrung, die für Ärger sorgt.

Andere Fluglinien bestätigen, dass keine Änderungen geplant sind. Lufthansa betont gegenüber „Aero Telegraph“ ausdrücklich: „Ein solches Verbot besteht bei uns nicht. Eine Änderung ist nicht geplant.“ Urlauber dürfen bei diesen Airlines weiter ihre Heißgetränke genießen. Ob sich die neue Praxis bei Easyjet, Ryanair und möglicherweise anderen Anbietern durchsetzt, bleibt abzuwarten.

