„Unter Deutschen“: Du glaubst nicht, woher der „echte“ Nikolaus kommt

Weihnachten steht an, doch vorher ist ja noch der Nikolaus-Tag (6. Dezember). Längst hat Nikolaus eine große und lange Tradition in Deutschland. Doch nicht jeder weiß, woher der „echte“ Nikolaus kommt – nämlich aus der heutigen Türkei! Und das ist kein Witz.

Bis heute bilden Türkeistämmige nach wie vor die größte Gruppe der Migrantenherkunft in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Viele von ihnen machen beim Nikolaus-Brauch mit. Und sind stolz auf die Herkunft des Heiligen – „Unter Deutschen“ klärt auf!

„Unter Deutschen“: Historischer Nikolaus kommt aus der heutigen Türkei

Der historische Nikolaus wirkte im vierten Jahrhundert als Bischof von Myra in Kleinasien. Damals gehörte das Gebiet erst zum Römischen, dann zum Byzantinischen und schlussendlich zum Osmanischen Reich – der heutigen Türkei. Die Stadt Myra heißt heute Demre. Sie liegt in der südtürkischen Provinz Antalya am Mittelmeer.

Nikolaus teilte sein ganzes Vermögen unter Armen und Notleidenden auf. Er soll auch Wunder vollbracht haben. So habe er beispielsweise ein Schiff vor dem Versinken gerettet und ein entführtes Kind zurück zu seinen Eltern gebracht. In Deutschland gedenkt man Nikolaus am 6. Dezember, indem man einen Stiefel vor die Tür stellt und ihn mit Süßigkeiten, Nüssen oder Obst auffüllt.

