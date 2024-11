„Unter Deutschen“: Kennst du die „Schwäbische Türkei“? Du wirst nicht glauben, wo sie liegt!

Unglaublich, aber wahr! Die Türkei ist ein großes Land mit einer langen Geschichte. Umso erstaunlicher, dass es ein Gebiet gibt, dass tatsächlich „Schwäbische Türkei“ heißt! Und es liegt nicht irgendwo im Vorderen Orient oder am Bosporus – sondern mitten in Europa. „Unter Deutschen“ klärt auf, was es mit dieser Region auf sich hat.

„Unter Deutschen“: Kennst du die „Schwäbische Türkei“?

Die „Schwäbische Türkei“ ist die größte deutsche Sprachinsel im heutigen Ungarn! Sie liegt in Transdanubien und umfasst den südlichen Teil der Donau-Drau-Platte in Tolna (Tolnau), Baranya (Branau) und Somogy (Schomodei). Das sind die Gebiete südlich und östlich der Donau. Das Gebiet wurde im 16. und 17. Jahrhundert von den Osmanen beherrscht und geprägt.

Als sich die Osmanen zurückzogen, kamen neben slowakischen, serbischen und kroatischen Kolonisten auch zahlreiche deutsche Siedler – vor allem aus Schwaben, die die teilweise menschenleeren Gebiete wieder bevölkerten. Sie haben das Land wirtschaftlich und kulturell wiederbelebt und geprägt. Der Name „Schwäbische Türkei“ entstand!

