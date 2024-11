„Unter Deutschen“: Wehrpflicht in der Türkei – DAS erwartet dich bei einem Freikauf

Türkische Männer in Deutschland, aufgepasst! Viele Deutsch-Türken leben und arbeiten in Deutschland – doch wer türkischer Staatsbürger ist, ist von der Wehrpflicht in der Türkei betroffen. Dort dauert sie mindestens sechs Monate und gilt für alle Männer zwischen 20 und 41 Jahren.

Wer allerdings länger als drei Jahre in Deutschland oder generell im Ausland arbeitet, kann sich gegen eine Summe vom türkischen Militärdienst freikaufen. Damit ist das Ganze aber nicht einfach abgehakt. Denn auf die Männer wartet dann etwas ganz anderes. „Unter Deutschen“ klärt Betroffene auf!

„Unter Deutschen“: Wehrpflicht in der Türkei

Wer sich als Türke in Deutschland vom türkischen Militärdienst freikaufen will, muss einen Online-Kurs absolvieren. Was genau erwartet dann die Rekruten? Wer als Türke im Ausland lebt und seinen Militärdienst nicht in der Türkei absolvieren kann oder will, hat die Option, sich freizukaufen. Dann winkt ein Online-Kurs.

Er gleicht einem kompakten Fernstudium. Den Absolventen wird beispielsweise Wissen über Erste Hilfe und Waffen vermittelt. Doch auch der Aufbau und die Organisation der türkischen Armee wird gelehrt. Es gibt keinen bestimmten Zeitraum, um die Schulungsinhalte abzuschließen. Der Kurs gilt als abgeschlossen, wenn man alle Fragen am Ende des Kurses richtig beantwortet.

Danach muss der Wehrpflichtige zu seinem zuständigen türkischen Konsulat in Deutschland. Dort legt er aktuelle Nachweise zum Wohnort, zum Job sowie einen Reisepass vor. Die Wehrpflicht wird dann im System als absolviert gekennzeichnet.

