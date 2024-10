Na, das ist mal eine Überraschung! Dass Türken in Deutschland den Ruf haben, viel und gerne Auto zu fahren, ist bekannt. Doch welche Automarken fahren sie am liebsten? Hier kommt die Top 5 – und Platz 1 ist definitiv eine kleine Überraschung. Viele Deutsch-Türken sind zwar noch eng mit der Türkei verbunden, doch sie leben lange in Deutschland.

Bis heute bilden Türkeistämmige die größte Migrantengruppe. Über sie berichtet „Unter Deutschen“ regelmäßig. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen Türkeistämmige in Deutschland, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Der Rest hat die türkische Staatsbürgerschaft. Und die allermeisten fahren gern Auto. Und zwar ganz bestimmte Marken am liebsten. „Unter Deutschen“ klärt auf!

„Unter Deutschen“: DIESE Autos fahren Türken in Deutschland am liebsten

Eine Studie des Marktforschungsunternehmens „Data 4U“ ergab, dass Türken in Deutschland am liebsten deutsche Autos fahren. Das entspricht auch der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Auf Platz 5 liegt Auto mit 7,5 Prozent.

Überraschend schon auf Platz 4 kommt das klischeehafte typisch „deutsch-türkische“ Auto – der BMW, mit 8,6 Prozent. Dafür liegt erstaunlicherweise Opel auf Platz 3 – mit 9,7 Prozent. Jetzt wird es spannend: Auf Platz 2 liegt Mercedes-Benz mit 12,2 Prozent. Auf Platz 1 und damit die beliebteste Automarke und Deutsch-Türken ist VW, mit 13,4 Prozent.

Ich, der „Unter Deutschen“-Redakteur, fahre kein deutsches Fabrikat, sondern einen Toyota Corolla aus Japan. Und bin sehr zufrieden…