Türkei: Mann hilft fleißig bei Suche nach sich selbst – „Ich bin doch hier“

So was passiert nicht alle Tage – auch nicht in der Türkei.

Denn in der Nähe von Inegöl (Türkei) beteilige sich ein Vermisster kurzerhand selbst an der Suche!

Doch von vorne.

Türkei: Mann verschwindet nach durchzechter Nacht

Bayhan Mutlu (50) hatte in der Nacht wohl etwas über den Durst getrunken. Er verschwand, seine Freunde meldeten ihn als vermisst, ein Suchtrupp wurde losgeschickt, berichtet RTL-News.

Der Suchtrupp startete seine Suche in einem Waldgebiet in der ländlichen Region Inegöl in der Türkei. Dort hatten Zeugen den 50-Jährigen zuletzt gesehen. Mehrere Anwohner halfen.

Doch den Vermissten hätte der größte Suchtrupp der Welt nicht finden können – denn Mutlu befand sich direkt unter ihnen. Er hatte sich einfach der Gruppe angeschlossen, und war im wörtlichen Sinne auf der Suche nach sich selbst.

Die Suchenden begannen, den Namen des Mannes zu rufen. Da trat Mutlu vor und fragte: „Wen suchen wir?“, und fügte hinzu: „Ich bin doch hier", so RTL-News.

Einige Fakten über die Türkei:

ein vorderasiatisches Land, die eine lange Küste am Mittel- und am Schwarzen Meer hat

Hauptstadt Ankara

rund 82,2 Millionen Einwohner (Stand 2019), 783.562 Quadratkilometer groß

Gründung am 29. Oktober 1923 als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reichs unter Mustafa Kemal Atatürk

Beliebte Ziele sind zum Beispiel Antalya der Bodrum

Die Suche in der Türkei fand damit ein schnelles und unkompliziertes Ende.

Weshalb sich der 50-Jährige dem Suchtrupp anschloss und wieso ihn die Dorfbewohner nicht gleich erkannten, bleibt derweil ungeklärt.