Thermomix: Nach dem Verkaufsstart des TM7 passiert es – das gab es so noch nie!

Das wird Thermomix-Fans freuen! Seit Anfang April ist der TM7 auf dem Markt. Bereits im Vorfeld war das neue Modell der Allzweck-Küchenmaschine in aller Munde. Neben viel Lob gab es auch einiges zu kritisieren.

Doch das dürfte mit dieser News nun Schnee von gestern sein. Wie Thermomix nun nämlich höchstpersönlich verkündet, gibt es eine Neuerung, auf die wohl viele gewartet haben. Um was genau handelt es sich dabei aber?

Thermomix überrascht mit Kooperation

Wie das Unternehmen Vorwerk nun mit großer Freude in einer Pressemitteilung verkündet, haben sich Thermomix und Deutschlands führender Online-Supermarkt Picnic zusammengeschlossen. Die Idee: Kochen und Einkaufen soll so einfach wie möglich gemacht werden. „Inspiration, Planung und Einkauf verschmelzen zu einem einzigen, einfachen Erlebnis. Zum Start stehen dafür 100 ausgewählte Thermomix-Rezepte aus dem Rezept-Portal Cookidoo in der Picnic-App zur Verfügung“, heißt es in der Meldung.

Werden für ein bestimmtes Gericht noch Zutaten benötigt, kann man die so ganz einfach mit nur einem Klick bestellen. „Wir haben gezielt einen Partner gesucht, der das Einkaufen für unsere Kundinnen und Kunden so komfortabel und nahtlos wie möglich macht“, erklärt Alex Zucconelli-Serban, Leitung Marketing bei Vorwerk Deutschland. Er fügt stolz hinzu: „Mit Picnic haben wir diesen perfekten Partner gefunden.“

Bereits viele Familien nutzen Picnic und haben dazu auch einen Thermomix. Für viele wohl eine Win-win-Situation. „Mit der Partnerschaft bieten wir eine noch einfachere Art im Alltag zu kochen“, ergänzt Frederic Knaudt, Mitgründer von Picnic Deutschland. Ab sofort steht der Service in allen Picnic-Liefergebieten zur Verfügung und kann mit dem Thermomix genutzt werden.