Thermomix: Überraschendes Testergebnis! Ist DIESES Billig-Modell besser als das Vorwerk-Produkt?

Thermomix bekommt Konkurrenz! Für viele dürfte die Anschaffung dieser alles andere als günstigen Küchenmaschine ein weit entfernter Traum sein.

Aber teuer ist nicht immer gleich gut, wie die Stiftung Warentest nach ihrer neuesten Untersuchung herausfindet. Besonders ein günstiges Modell schlägt im Vergleich die Geräte der großen Marken. Ist es eine alternative für den Thermomix?

Thermomix: Discounter-Eigenmarke schlägt Markenware! Diese Küchenmaschine siegt im Test

Wer gerne und viel kocht oder backt, der kann sich die Arbeit mit einer Küchenmaschine deutlich erleichtern. Der Thermomix ist dabei zwar ein sehr teures Gerät, jedoch überzeugt es mit seinen vielen Funktionen. Doch wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, den dürfte diese Entdeckung von Stiftung Warentest interessieren.

--------------

Mehr zum Thermomix:

--------------

Im Test treten Markenmodelle von WMF oder auch Bosch gegen günstigere Variante, darunter auch von der Lidl-Eigenmarke, an. Die Geräte werden auf ihre wichtigsten Funktionen, kneten, rühren, schlagen etc., getestet. Dabei stellt sich heraus, dass viele erhebliche Sicherheitsmängel aufweisen. Besonders für Kinder bestünde da große Gefahr, so „myhomebook.de“. Zum Beispiel ließen sich einige Küchenmaschinen ohne eine Sperre auch im noch offenen Zustand betreiben. Da verlieren vor allem die Markengeräte ordentlich Punkte.

---------------

Das ist Thermomix:

Der Thermomix wird von der Firma Vorwerk hergestellt

Diese hat ihren Sitz in Wuppertal (NRW)

Der Thermomix ist eine Küchenmaschine mit allerlei Funktionen

Er kann kochen, zerkleinern, mixen oder auch erwärmen

Der allererste Thermomix erschien im Jahr 1971

---------------

Ganz überraschend geht ein Modell als Sieger aus dem Test hervor, dass vor allem durch seine Sicherheit und seinen günstigen Preis besticht. Das Modell SKMP 1.300 D3 von der Lidl-Eigenmarke Silvercrest schneidet mit der Note 1,9 als bestes ab und kostet nur 100 Euro. Das Multitalent 8 MC512S814 von Bosch, inklusive Foodprozessor, kommt mit 2,0 direkt dahinter, kostet allerdings 54 Euro mehr. (mbo)