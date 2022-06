Thermomix: Frust bei Kunden! DESHALB brauchen sie jetzt starke Nerven

Der Thermomix erfreut sich großer Beliebtheit. Doch es gibt Ärger im Koch-Paradis!

Denn Kunden von Thermomix brauchen aktuell Nerven wie Drahtseile! Schuld ist einmal mehr der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine!

Thermomix: Kunden brauchen jetzt viel Geduld

Die Corona-Pandemie konnte Vorwerk nichts anhaben – im Gegenteil In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Quarantäne boomt das Geschäft des Hausgeräteherstellers aus Wuppertal neben guten Verkaufszahlen im Staubsaugergeschäft vor allem wegen seiner Luxus-Küchenmaschine Thermomix. „Von sinkender Kauflust wegen der hohen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sehe ich in den Zahlen noch nichts“, so Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Kunden von Thermomix bzw. Vorwerk brauchen aktuell starke Nerven! (Symbolbild) Foto: IMAGO / PanoramiC

Statt wegen diverser Krisen in die roten Zahlen zu rutschen, konnte Vorwerk seinen Umsatz 2021 sogar um 6,4 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro steigern. Das erste Quartal 2022 sei sogar eines der besten in der Firmengeschichte gewesen, so der Manager des Unternehmens.

Lieferschwierigkeiten bei Thermomix

Wichtigstes Produkt bleibt für Vorwerk natürlich der über 1300 Euro teure Thermomix, auf den rund die Hälfte des Gesamtumsatzes entfällt. Doch das hat auch eine Schattenseite: Vorwerk kämpft bezüglich des Edel-Küchenhelfers mit Lieferproblemen. „Wegen eines einzigen schwer zu bekommenden Bauteils - eines Mikro-Controllers - mussten wir die Thermomix-Produktion drosseln und haben aktuell zehn bis elf Wochen Wartezeit bei diesem Gerät“, hieß es Ende Mai.

Kunden, die einen Thermomix kaufen wollen, müssen also gegebenenfalls eine ganze Weile gedulden, bis sie leckere Rezepte ausprobieren können, denn die Kombination aus großer Nachfrage und Lieferproblemen ist natürlich alles andere als ideal.

---------------------

Mehr zu Thermomix:

Thermomix: Endlich! Vorwerk verkündet eine Neuerung – doch nicht alle scheinen zu profitieren davon

Thermomix: Schlechte Nachricht für Fans – Preiserhöhung droht

Thermomix: Neues Update für die Koch-App angekündigt – doch es hat einen großen Haken

---------------------

Im Spätsommer will Vorwerk seine Lieferprobleme überwunden haben. Dann folgt aber die nächste Geduldsprobe für Kunden, denn im zweiten Halbjahr will Vorwerk den Preis für den Thermomix laut Vorstands-Sprecher Thomas Stoffmehl „sehr moderat“ erhöhen. (alp mit dpa)

>>> Kürzlich bestellte ein Mann im Netz einen günstigen Thermomix, doch seine Freude war nicht von langer Dauer. Hier alle Infos >>>