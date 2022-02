Thermomix: Neues Update für die Koch-App angekündigt – doch es hat einen großen Haken

Es gibt zwei Arten von Menschen: Die einen verdrehen die Augen, wenn sie ihn sehen, die anderen schwören auf ihn. Die Rede ist natürlich vom Thermomix!

Nun gibt es für das Haushaltsgerät ein neues Update, das viele Fans begeistern dürfte. Doch einen Haken hat das Feature für den Thermomix.

Thermomix: Neues Update mit gewaltigem Haken

Seit ein paar Jahren liegt der Thermomix voll im Trend und scheint DAS Haushaltsgerät schlechthin zu sein. Mit vielen Rezeptideen hat der kleine Küchenhelfer viele Hobby-Köche begeistert. Nun soll es ein Update geben – allerdings hat es einen gewaltigen Haken.

Thermomix: Das neue Update der Cookidoo-App hat einen gewaltigen Haken. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Marius Becker/dpa | Marius Becker

Das ist Thermomix:

Der Thermomix wird von der Firma Vorwerk hergestellt

Diese hat ihren Sitz in Wuppertal (NRW)

Der Thermomix ist eine Küchenmaschine mit allerlei Funktionen

Er kann kochen, zerkleinern, mixen oder auch erwärmen

Der allererste Thermomix erschien im Jahr 1971

Thermomix: Cookidoo-App – zwei Abos, zwei Angebote

Eine „Zweiköchegesellschaft“ nennt „smartdroid“ das, was Cookidoo kreieren wird. Cookidoo ist die offizielle App für den Thermomix, die massenweise Rezeptideen liefert, eine Synchronisierung mit dem Cookidoo ermöglicht und sogar eine Einkaufsliste der gewünschten Zutaten erstellen kann.

Doch die Sache hat einen Haken – und das ist der Preis. „Die erst vor einigen Monaten eingeführte Funktion für eigene Rezepte ist jetzt zusätzlich kostenpflichtig“, berichtet „smartdroid“. Die kostenpflichtigen Abos hat Cookidoo in zwei Angebote aufgeteilt:

Mit dem günstigeren Abo gibt es folgende neue Eigenschaften:

Zugriff auf weltweit über 70.000 Rezepte

Inspiration durch neue Rezepte, Themenseiten und Artikel

Rezeptlisten, Einkaufsliste, Wochenplaner

Individuelle Rezeptempfehlungen

Firmware Updates

Thermomix: Das neue Abo-Angebot von Cookidoo spaltet die Gesellschaft. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | -

Mit dem Upgrade und somit teureren Abo soll zusätzlich noch Folgendes ermöglicht werden:

Meine Kreationen

Eigene Rezepte erstellen

Cookidoo Rezepte anpassen

Rezepte aus der Thermomix Rezeptwelt importieren

Alle neuen Cookidoo Funktionen in Zukunft

Thermomix: Abo für 36 Euro oder doch 48 Euro?

Als Nutzer des normalen Abos für 36 Euro pro Jahr werden zukünftige Funktionen, also Updates, ausgeschlossen. Wer sich dazu bereit erklärt, 12 Euro draufzulegen, also 48 Euro pro Jahr zu zahlen, darf die gesamte Bandbreite an Updates nutzen, erklärt „smartdroid“.

Auch wenn der Preisunterschied des günstigeren und teureren Abos nicht allzu groß ist, so offenbart der Blick auf die Funktionen dennoch einen Unterschied. (ali)