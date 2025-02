Temu zieht immer mehr deutsche Kunden an – doch was steckt hinter den Billig-Produkten?

Der chinesische Online-Shop Temu lockt Kunden mit unschlagbaren Preisen an: Erhältlich sind dort unter anderem Sportschuhe für 15 Euro, Damen-Kleider für 3,50 Euro und Smartwatches für 26 Euro. Zusätzlich dazu gibt es Rabatte und Gratisversand.

Das kommt bei Kunden offenbar gut an – auch in Deutschland. Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Appinio, die dem „Handelsblatt“ vorliegt, haben 37 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 65 Jahren im letzten halben Jahr bei Temu bestellt. Das sind elf Prozent mehr als in der Umfrage im Vorjahr. Die Website macht Online-Gigant Amazon damit ordentlich Konkurrenz. Doch Kunden sollten beim Einkauf vorsichtig sein!

Temu lockt Kunden mit Billig-Produkten: Das sagen Experten

Auch wenn das Angebot riesig ist und die Preise oft verlockend sind, steht Temu regelmäßig in der Kritik. Viele Käufer kritisieren auf Bewertungsportalen die aus ihrer Sicht schlechte Qualität der gekauften Ware, nicht erhaltene Sendungen (>>> hier mehr dazu) sowie die angeblich schlechte Erreichbarkeit des Kundenservices.

Auch die Verbraucherzentrale warnt auf ihrer Website vor einem Kauf: „Als Verbraucher sollten Sie bei der Nutzung von Temu einige wichtige Punkte beachten, da wie bei jedem Online-Shop aus dem Ausland auch hier bestimmte Fallstricke und Risiken lauern.“

Online-Shop bietet Billig-Produkte: Darauf sollte beim Kauf geachtet werden

Deshalb solltest du nach Angaben der Experten einige Tipps beherzigen:

Gehe nach Möglichkeit nicht in Vorkasse, sondern zahle erst, wenn du die Ware erhalten hast und zufrieden bist.

Achte bei elektronischen Geräten auf zugelassene CE-Zeichen (das weist darauf hin, dass das Produkt vom Hersteller geprüft wurde).

Achte auf die Bewertungen der jeweiligen Produkte.

Kommt Ware von Händlern aus Fernost, kann es zu langen Lieferzeiten kommen.

Informiere dich über die Zollbestimmungen, wenn du bei Händlern außerhalb der EU bestellst. Sonst können zusätzliche Steuern und Zollgebühren auf dich zukommen.

Die Nachhaltigkeit wird ebenfalls häufig infrage gestellt. Produkte, die aus dem Ausland geliefert werden, belasten oft die Umwelt. Bei Temu ist also nicht alles Gold, was glänzt – auch, wenn der Online-Shop in Deutschland immer beliebter wird.