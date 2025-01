Temu zwingt Amazon zum Handeln – klare Ansage an Händler

Mittlerweile haben Kunden die Qual der Wahl, wo sie Kleidung, Produkte des täglichen Bedarfs und vieles mehr kaufen wollen. Temu und Amazon sind bei vielen wohl aktuell die gefragtesten Online-Shops, werden hier die besten Preise versprochen.

Doch gerade hier liegt jetzt das Problem. Denn weil der Preiskampf zwischen Temu und Amazon immer höhere Sphären erreicht, sieht sich der US-Riese jetzt zum Handeln gezwungen.

Temu vs. Amazon: Preiskampf mit Folgen

Laut einem Bericht der „South China Morning Post“ will Amazon jetzt chinesische Händler dazu bringen, ihre Preise bei der Konkurrenz-Plattform Temu zu ändern. Der Grund: hier bieten sie ihre Waren zum Teil deutlich günstiger an als beim US-Unternehmen, wie es durch eigene Recherchen herausfand.

+++ Amazon-Kundin öffnet Paket – als sie den Inhalt sieht, muss sie reagieren +++

Amazon bietet seinen Händlern normalerweise die Möglichkeit, in einer sogenannten Buy Box angezeigt zu werden. Hier können Kunden ganz einfach mit nur wenigen Klicks auf direktem Wege Produkte kaufen. Doch um den chinesischen Händlern, die ihre Waren auch bei Temu zu niedrigeren Preisen anbieten, nun Druck zu machen, wollen sie sie von diesem Featured Offer-Programm ausschließen.

Auch interessant: Lieferando: Nie wieder Lieferkosten zahlen! Das musst du wissen

Händler müssen sich entscheiden

Für die Händler hätte das aber schwere Folgen, denn dadurch würden sie eine wichtige Werbe-Plattform für ihre Produkte verlieren. Sie müssen sich nun entscheiden. Doch die Wahl ist keine leichte.

Diese Nachrichten rund um Temu und Amazon könnten dich jetzt auch interessieren:

Denn sowohl Temu als auch Amazon stellen an ihre Händler Forderungen und zwingen sie nun zum Handeln. Wer hier am Ende die Oberhand behalten wird, bleibt abzuwarten. Am Ende entscheiden darüber ohnehin die Kunden.