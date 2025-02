Telekom-Kunde will Vertrag abschließen – die Reaktion des Mitarbeiters lässt ihn verzweifeln! „Wie kann das sein“

Wer kein Internet und Festnetz in den eigenen vier Wänden hat, ist heutzutage aufgeschmissen. Besonders bitter wird es für diejenigen, die im Homeoffice arbeiten oder danach gerne Streamingdienste wie Netflix, Prime Video oder Disney Plus nutzen. Einen passenden Vertrag bei einem Telekommunikationsanbieter abzuschließen ist deshalb in vielerlei Hinsicht lohnenswert. Angeboten werden sie beispielsweise bei Telekom, Vodafone, Freenet oder Congstar.

Nun schießt ein Kunde allerdings gegen die Telekom und teilt seine Erfahrungen im Netz. Er entschied sich nach seinem Umzug nach München für das Magenta Zuhause XL (250 Mbit/s) Angebot. Was danach geschah, machte ihn fassungslos.

Telekom-Vertrag: Kunde wütet im Netz über Unternehmen

Auf Reddit schreibt er: „Sechs Tage nach Vertragsabschluss hatte ich noch immer keine Rückmeldung von der Telekom“. Ein Besuch im zuständigen Shop konnte das Problem nicht beheben: „Dort sagte man mir, dass es keine freie Leitung gibt und mein Vertrag storniert werden muss. Auf meine Frage, wie lange ich warten müsse, bis eine Leitung frei wird, konnte mir niemand eine Antwort geben“.

Der Telekom-Kunde wurde nach eigenen Angaben vertröstet und aufgefordert, regelmäßig anzurufen, um sich zu informieren. In den sozialen Medien wütet er nun: „Wie kann es sein, dass es in einer Stadt wie München solche Probleme mit der Internetversorgung gibt?“

Probleme mit Internetversorgung: Diese Alternative gibt es

Probleme wie diese treten regelmäßig in ganz Deutschland auf – nicht nur bei der Telekom. Betroffene müssen dann zunächst auf Internet verzichten. Es gibt allerdings eine Alternative.

Mit dem sogenannten Sim-Router wird das Problem ganz einfach überbrückt. Die Einrichtung eines solchen Geräts ermöglicht ein Mobilfunksignal für Laptops, Tablets und andere elektronische Geräte. Viele Telekommunikationsanbieter wie die Telekom bieten ein solches Angebot an.