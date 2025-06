Telekom, Vodafone und Co. horchen auf – Klarna startet Mobilfunk-Tarif

Technologieanbieter wie Telekom und Vodafone prägen seit Jahren den Mobilfunkmarkt und setzen Maßstäbe für Konnektivität und Netzabdeckung. Doch die Kundenbedürfnisse entwickeln sich weiter: Einfachheit, Flexibilität und digitale Verwaltung rücken zunehmend in den Fokus. An dieser Stelle setzt Klarna an. Das Unternehmen, bekannt als innovatives Zahlungsnetzwerk und Shopping-Assistent, macht nun den nächsten großen Schritt und greift damit etablierte Anbieter wie Vodafone und Telekom herausfordernd an.

In den USA führt Klarna bald seinen ersten unbegrenzten Mobilfunktarif ein, der vollständig über die Klarna App verwaltet wird. Weitere Markteinführungen, unter anderem in Deutschland und Großbritannien, sind bereits in Vorbereitung. Mit dieser Erweiterung treibt Klarna seine Entwicklung von einem reinen Zahlungsdienstleister zu einem umfassenden Anbieter digitaler Dienstleistungen konsequent voran.

Klarna bietet Innovation für den Mobilfunk

„Klarna hat in den letzten 20 Jahren Menschen geholfen, Zeit und Geld zu sparen und finanzielle Sorgen zu reduzieren. Mit unserem neuen Mobilfunkangebot gehen wir diesen Weg konsequent weiter und erweitern unser Neobank-Angebot“, so Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna. Dabei will Klarna mehr Transparenz und Nutzerfreundlichkeit in den oft als komplex empfundenen Mobilfunksektor bringen. Laut Studien empfindet jede:r zweite Amerikaner:in einen Tarifwechsel als zu kompliziert. Mit 25 Millionen aktiven Nutzer:innen und einem Net Promoter Score von 81 ist Klarna optimal positioniert, diesen Markt durch nutzerzentrierte Innovation zu revolutionieren.

Der erste Tarif von Klarna umfasst unbegrenztes 5G-Datenvolumen, Telefonie und SMS für 40 USD monatlich. Dabei verzichtet Klarna auf Geschwindigkeitsdrosselung und zusätzliche Gebühren. Dank der Netzabdeckung von AT&T kombiniert Klarna einfache Verwaltung mit maximaler Zuverlässigkeit.

Einfachheit und Komfort durch die Klarna App

Über die Klarna App wird der gesamte Tarifwechsel kinderleicht. Nutzer:innen können ihre bestehende Rufnummer behalten oder eine neue wählen. Die Aktivierung erfolgt in wenigen Minuten – ganz ohne komplexe Anrufe, Formulare oder Vertragsbindungen. Dank eSIM wird der Service sofort nutzbar. Verbrauchsdaten und Rechnungen lassen sich ebenfalls direkt in der App verwalten.

Umgesetzt wird das Mobilfunkangebot in Partnerschaft mit Gigs, dem Betriebssystem für Mobilfunkdienste. Hermann Frank, CEO von Gigs, sagt dazu: „Der Einstieg von Klarna in den Mobilfunkmarkt markiert den Beginn einer neuen Ära der Konnektivität. Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer sich auf ein nahtloses, integriertes Mobilfunk-Erlebnis freuen, das eine erstklassige Verbindung mit smarten Finanztools kombiniert.“

Zukunftspläne von Klarna im Mobilfunkbereich

Bis 2025 plant Klarna, Mobilfunktarife international auszurollen. Besonders Deutschland und Großbritannien stehen neben den USA im Fokus. Ergänzend sollen Premium- und internationale Tarife folgen. Klarna verfolgt dabei konsequent die Vision, innovative Lösungen mit maximaler Nutzerfreundlichkeit zu verbinden. Ziel ist es, Mobilfunkdienstleistungen genauso zugänglich und stressfrei anzubieten, wie es Klarna bereits im Zahlungssektor erfolgreich tut.

