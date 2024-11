Telekom enthüllt Nachteil ihrer Verträge – „Was bitte?“

Die Deutsche Telekom AG ist nach den Umsatzzahlen das fünftgrößte Telekommunikationsunternehmen weltweit. Rund 252 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüsse laufen auf das Unternehmen zurück. Du gehörst wahrscheinlich auch du zu den treuen Kunden des Netzanbieters, oder?

Die Telekom bietet ihren Kunden zahlreiche Dienstleistungen rund um Telekommunikation an. Die Basis dabei bildet der Be- und Vertrieb von Netzen und Anschlüssen. Jetzt hat der Netzanbieter allerdings auf seiner Instagram-Seite einen Nachteil der Verträge preisgegeben, mit dem Kunden so gar nicht gerechnet haben.

Telekom enthüllt Nachteil der Verträge

Auf der Social-Media-App Instagram postet nun der offizielle Account der Deutschen Telekom in einem Beitrag, welche Nachteile ein Vertrag mit dem Unternehmen mit sich bringen könne. Auf dem Beitrag ist ein Kommentar einer Userin zu sehen: „Lass uns kurz telefonieren“, schreibt sie. Darunter ist ein Screenshot aus der Telefon-App eingeblendet – der Anruf dauerte ganze 5 Stunden und 39 Minuten! „Der Nachteil an einer Flatrate…“, kommentiert die Telekom.

„Was macht man bitte während eines fünfstündigen Telefonats? Duschen, Kochen, Essen, Einkaufen, Arbeiten, Schlafen?“, stellt die Telekom die Frage an ihre Follower auf Instagram. Der Beitrag der Userin scheint also für allerlei Gesprächsthema zu Sorgen…

Gerade erst hat der Netzanbieter angekündigt, das veraltete 2G-Netz abzuschalten (mehr dazu findest du hier>>>). Mit den moderneren 4G- und 5G-Techniken wird es wohl in Zukunft noch einfacher sein, so lange Telefonate auch aus dem Mobilfunknetz zu führen.