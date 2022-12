Telekom zwingt Kunden in Österreich neues Gerät auf – die Folgen sind dramatisch

Aufregung bei den Kunden der Telekom in Österreich! „Magenta TV“ ersetzt die „Entertain Box 4K“. Wer die TV-Box benutzt, guckt ab März 2023 in die Röhre. Dann funktioniert das Gerät nämlich nicht mehr.

Stattdessen müssen die Kunden der Telekom nun auf ein neues Gerät umsteigen – daran führt kein Weg vorbei. Doch schon jetzt ist die Kritik groß. Denn mit der neuen Box geht so einiges verloren.

Telekom zwingt Kunden Wechsel mit Nachteilen auf

In einem Schreiben der Telekom an die Magenta-Kunden in Österreich heißt es, dass das Kabelfernsehen mit der „Entertain Box 4“ ab März automatisch auf die neue Magenta-TV-Box umgestellt wird. Das auf Streaming fokussierte Angebot basiert dann auf Googles Android TV. Laut „Der Standard“ sind davon aktuell 395.000 Kunden betroffen.

Dabei handelt es sich um eine Zwangsumstellung, die auch einige Einschränkungen für die Verbraucher mit sich bringt. So müssen sie mit einem großen Datenverlust rechnen. Alle bisherigen Einstellungen sind bei dem neuen Gerät futsch, darunter auch favorisierte Kanäle oder Profile. Die Kauf-PIN oder auch die für den Kinderschutz müssen ebenfalls erneuert werden. Das ist aber noch nicht alles.

Verlust beim Wechsel zur „Magenta-TV-Box“

Nicht nur Daten und Einstellungen gehen verloren, sondern auch einige Funktionen. So kannst du die bereits erwähnten Profile gar nicht mehr erstellen. Magenta hat das Feature rausgestrichen, ebenso die Stingray-Musik-Kanäle beim digitalen Radio. Hilfestellungen beim Bedienen wie die Möglichkeiten zum Ranzoomen gibt es ebenfalls nicht mehr.

Was nicht in dem Schreiben, aber auf der Webseite von Magenta nachzulesen ist: Die Nutzung ist künftig auf vier Geräte beschränkt. So kannst du das Angebot zum Beispiel nur noch auf einem Fernseher, einem Handy, einem Laptop und dann noch auf einem Tablet nutzen. Mehr geht aber nicht.

Telekom: Alles neu bei Magenta

Das neue „Magenta TV“ kommt zudem mit einer weiteren App, überarbeiteter Webseite und einem neuen Nutzerkonto daher. Die App ist aber noch nur für iPhones und Android-Handys nutzbar und sonst für keine anderen Geräte neben der TV-Box – weder Fire TV, Apple TV oder anderen Smart-TV-Systemen. Magenta will die Nutzbarkeit jedoch noch ausdehnen. Wann ist unklar. Die alte App wird dann zum März eingestellt.

Zudem kannst du mit der „Magenta-TV-Box“ bisher noch kein Netflix gucken. Die Verhandlungen dazu laufen zwar noch, aber bis jetzt bleibt es bei dem großen Manko. Und kostenfrei ist die Box auch nicht. Im Gegensatz zu Bestandskunden müssen Neukunden das Gerät anfordern und für zwei Euro im Monat dazu mieten.

Mehr News:

Darüber hinaus beschweren sich schon jetzt online viele Magenta-Kunden über die neue TV-Box. Es ist von Fehlermeldungen, Unterbrechungen und sogar kompletten Abstürzen die Rede. Zudem sei die Bildqualität teils schlechter und die Lautstärken je nach Kanal extrem unterschiedlich. Weitergehende Informationen zu der Entwicklung bei Magenta in Österreich erhältst du auf www.derstandard.de.