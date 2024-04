Telekom-Kunde kommt aus Urlaub zurück – zu Hause erwartet ihn eine böse Überraschung

„Wollt ihr mich veralbern?!“ Diese Worte waren die erste Reaktion des Telekom-Kunden, nachdem er aus seinem Urlaub zurückkehrte. Zu Hause entdeckt er nämlich eine fette Rechnung, die es wirklich in sich hatte.

Der T-Mobile-Kunde hatte drei Wochen in der Schweiz verbracht, gemeinsam mit seiner Frau. Vorher hatte er extra Rücksprache mit Telekom gehalten, um sich für den Auslandsaufenthalt abzusichern. Gebracht hatte das am Ende jedoch nichts.

Telekom-Kunde soll sechsstellige Summe zahlen

Der 71-jährige Amerikaner aus Dunedin in Florida hatte mit seiner Frau im September 2023 einen dreiwöchigen Urlaub in der Schweiz verbracht. Im Vorhinein hatte er sich mit Telekom in Verbindung gesetzt, wie er gegenüber ABC News angab. Ein Mitarbeiter versicherte ihm noch: „Sie sind abgesichert“.

Entspannt flog er in den Urlaub, genoss die Zeit in seiner alten Heimat und kehrte dann zurück nach Amerika. Dort fand er im Briefkasten ein Schreiben des Mobilanbieters. Es war eine Rechnung. Bei der Summe machte der Kunde große Augen. 143.000 Dollar sollte er plötzlich zahlen, umgerechnet 134.000 Euro.

Telekom reagiert

Sogleich rief der T-Mobile-Kunde bei dem Unternehmen an. Doch konnte ihm eine Mitarbeiterin nur bestätigen, dass es sich dabei nicht um einen Scherz handele. „Das ist das Geld, das sie uns schulden“, schlug sie den letzten Nagel in den Sarg. Der Kunde war am Boden. Wie sollte er das ganze Geld auftreiben? Und wieso war es überhaupt so viel.

Er und seine Frau hatten in den drei Wochen in der Schweiz 9,5 Gigabyte Datenvolumen verbraucht. Wenig war das zwar nicht, doch 143.000 Dollar wirkten dafür doch etwas hochgestochen. Das wäre ein Preis von knapp 7.000 Dollar pro Tag. Der Kunde schaltete einen Anwalt ein. Doch blieb ein Schreiben an den Konzern unbeantwortet.

Erst als sich der Mann auch an die Medien wandte und unter anderem ABC darüber berichtete, reagierte die Telekom und zog die Forderung zurück. Dennoch bleibt das Unternehmen dem Kunden eine Erklärung schuldig. Wie kam dieser horrende Betrag zustande? Und warum der plötzliche Rückzieher?