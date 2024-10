Lidl-Kunde kauft Käse – als er ihn auspackt, fällt er aus allen Wolken

Dieser Lidl-Kunde wollte eigentlich nur ein Stück leckeren Käse kaufen – doch zuhause folgte die dicke Überraschung…

Wenn der Käse-Kauf zu einem Rätsel wird: Dieses Erlebnis musste jetzt ein Lidl-Kunde machen. Er kaufte ein Stück Käse, postete davon anschließend ein Bild in den sozialen Netzwerken, wie die „tz“ berichtet.

Was ist denn mit diesem Käse los?

Laut dem Etikett handelt es sich bei dem Käse um einen Gouda aus den Niederlanden. So weit, so gewöhnlich. Doch beim Blick auf den Käse fällt direkt etwas auf: Am oberen rechten Rand fehlt eine Ecke. „Wer hat in meinen Käse gebissen?“, fragt der Reddit-User. „Oder was ist hier vorgefallen?“

Das Mindesthaltbarkeitsdatum vom 1. Oktober 2022 ist nicht der Grund für das vermeintlich angebissene Stück Käse. „Das Foto ist schon älter (siehe MHD), aber habe das Rätsel damals nicht lösen können, weil ich die Schwarmintelligenz noch nicht kannte“, erklärt der Beitragsersteller.

„Solange die 450 Gramm stimmen“

Doch kann das Internet tatsächlich weiterhelfen? „Ein Nager“, kommentierte ein User das Bild. Er äußert also die Vermutung, es könnte vielleicht eine Maus oder aber auch eine Ratte gewesen sein. Ein anderer User findet, dass die Form des Käses prinzipiell egal ist. „Solange die 450 Gramm stimmen.“

Eine plausible Antwort für das fehlerhafte Produkt hat ein anderer Internet-Nutzer parat: „Das war nur ein Stück, das beim Schneiden des Rades abgebrochen ist und das ist keine Seltenheit. Wenn so viel abbricht, dass es außerhalb des akzeptablen Gewichtsbereichs liegt, dann wird es vom Band geworfen“, heißt es in dem Post. Wenn jemand in den Käse unerlaubterweise hineingebissen hätte, dann hätten Bissspuren zu sehen sein müssen.

Warum die Ecke am Käse tatsächlich fehlte, konnte nicht abschließend geklärt werden. Na, auch die große Internet-Gemeinde hat nicht immer eine Antwort parat.