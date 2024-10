Lidl-Mitarbeiter zeigt Produkt aus Kroatien-Filiale – in Deutschland löst es Diskussionen aus

Auch in anderen Ländern wie Kroatien ist Lidl vertreten. Und dort gibt es einige andere Produkte in den Regalen zu finden als bei uns in Deutschland. Ein Produkt sorgte jetzt für reichlich Diskussion.

Kevin Kublik ist wohl Deutschlands bekanntester Lidl-Mitarbeiter und hat einen eigenen TikTok-Account – und dort berichtete er seiner Community von einem Produkt, welches er in Kroatien bei dem Discounter-Riese vorfand.

Diese Lidl -Produkte gibt es nicht in Deutschland

In dem Video auf TikTok zeigt der stellvertretende Filialleiter aus Fürth, was die kroatische Lidl-Filiale so zu bieten hat, wie die „tz“ schreibt. Immer wieder betont er dabei, dass es diese Produkte nicht in den deutschen Lidl-Filialen gibt.

Zuerst zeigt er eine kleine Getränkeflaschen, die ein Pulver im Deckel hat. Du kannst den Geschmackzusatz dem Getränk selbst hinzufügen. Es mischt sich nicht vor dem ersten Öffnen des Getränks. „Gekühlt perfekt für den Strand“, findet Kublik.

Lebkuchen das ganze Jahr

Lebkuchen kennen die meisten von uns aus der Weihnachtszeit. In Kroatien ist das Gebäck sogar das ganze Jahr über in den Supermarkt-Regalen zu finden. Außerdem zeigt er gesalzene Sonnenblumenkerne „für nur 59 Cent“.

Danach hält Kublik vier verschiedene Sorten Eis in die Kamera. Außergewöhnlich daran: Sie sind einzeln verpackt. Doch ist sein Fund wirklich so außergewöhnlich, wie Kublik denkt? In den sozialen Netzwerken diskutieren die Menschen darüber.

Loses Eis in Kroatien

Während einige sich einzeln verpackte Eis unbedingt herbeiwünschen, sind andere wiederum der Meinung, dass es diese bereits längst in Deutschland gebe. „Bis auf Lidl und Aldi gibt es in jedem Supermarkt und Baumarkt loses Eis“, berichtet eine Facebook-Nutzerin unter dem Video.

Andere Personen wiederum schwärmen davon, welche Produkte sie besonders gerne in Supermärkten in den Urlaubs-Ländern kaufen. „In Griechenland gibt es fertiges Butterpopcorn in Tüten verpackt“, heißt es von einer Nutzerin.