Aldi-Kunden kaufen Bananen – beim Ausräumen zu Hause packt sie die Angst

Diese Kunden dachten sich nichts Böses, als sie Bananen in einem Aldi kauften und in das Ferienhaus brachten. Die Lebensmittel wurden in den Kühlschrank geräumt und niemandem fiel etwas Ungewöhnliches auf. Als man jedoch am nächsten Tag den Kühlschrank öffnete, war der Schock groß.

Eine deutsche Familie verbrachte ihren Urlaub in den Niederlanden, genau gesagt in einem Ferienhaus im Kamperland. Dort ging die Familie ganz normal bei Aldi einkaufen und bemerkte nichts Komisches. Als am nächsten Morgen jedoch der Kühlschrank geöffnet wurde, konnte man es nicht glauben, denn mit den gekauften Bananen brachte man auch einen ungewollten Gast in das Haus.

Aldi: Spinne befand sich im Einkauf

Mitten auf den Bananen von Aldi saß nämlich eine große Spinne. Nachdem der erste Schock überwunden war, reagierte die Familie auch sofort und fing die Spinne selbst ein. Sie alarmierten die Tierschutzstiftung Zeeland, die auf Facebook von dem Vorfall berichtet und die Familie sogar als „deutsche Helden“ bezeichnet. Verständlich, denn nicht jeder hätte sich getraut, die gruselig aussehende Spinne selbst einzufangen.

Die Spinne aus dem Aldi wurde von der Tierschutzstiftung in den Reptilienzoo Iguana gebracht, wo man sich um sie kümmerte. Wegen ihres ungewollten Aufenthalts im Kühlschrank war sie leider sehr unterkühlt. Wie „Merkur.de“ berichtet, verstarb die Spinne bedauerlicherweise kurze Zeit später. Der Stress und die Unterkühlung waren wohl zu viel für sie.

Bei der Spinne aus dem Aldi handelte es sich um eine Bananenspinne. Diese sind normalerweise nur in tropischen Gebieten zu finden und verstecken sich, wie ihr Name schon impliziert, in der Regel zwischen Bananen. Es ist jedoch keine Seltenheit, dass diese Spinnenart ihren Weg nach Europa findet. Spinnenexperte Dominic de Jonge bestätigt: „Die Art findet zunehmend ihren Weg in die Niederlande.“

Immer wieder kommen Bananenspinnen nach Europa

Weiterführend berichtet er, dass die Bananenspinnen „normalerweise schon im Hafen gefunden und abgefangen“ werden. Regelmäßig verstecken sie sich nämlich in den Bananenlieferungen von Aldi. Jonge vermutet daher: „Die Spinne war wahrscheinlich schon hier und kroch dann zwischen den Bananen hindurch“, wie „Merkur.de“ berichtet.

Der Schock war groß, als man die Spinne im Kühlschrank entdeckte. Aber auch wenn die Bananenspinne gruselig aussieht, ist sie eigentlich sehr zaghaft. Bei menschlichem Kontakt rennt sie in der Regel sofort weg. Bei der Spinne aus dem Aldi handelte es sich um ein kleines Exemplar, was auch erklärt, warum sie erst so spät aufgefallen ist. Jedoch kann diese Spinnenart tatsächlich bis zu dreizehn Zentimetern Spannweite erreichen.