Telekom zahlt Kunden 600 Euro zurück – doch die Sache hat einen großen Haken

Vodafone, O2 oder doch Telekom? Nicht nur beim Internet, haben Kunden die Qual der Wahl, auch beim Mobilfunktarif. Dabei machen es einem die Anbieter mittlerweile besonders schwer – und schütteln sich immer wieder neue Angebote aus dem Ärmel.

Dass sie ihren Kunden Geld schenken, ist aber eher eine Seltenheit. Doch genau damit will jetzt die Telekom punkten und verspricht Mobilfunk-Kunden bis zu 600 Euro Cashback. Aber sie sollten dabei besser das Kleingedruckte lesen.

Telekom verschenkt bis zu 600 Euro

Dabei handelt es sich um die „Bis zu 600 Euro Cashback-Aktion“, die die Telekom aktuell veranstaltet. Seit dem 1. Oktober 2024 bis einschließlich 3. Februar 2025 können sich Kunden so eine dicke Finanzspritze sichern.

Wie immer ist auch diese Aktion natürlich an Bedingungen geknüpft. Denn das Geld-Geschenk richtet sich nicht an Bestandskunden, sondern an solche, die es bei der Telekom erst noch werden sollen. Nur wer einen Mobilfunk-Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten in den Tarifen Magenta Mobil mit oder ohne Endgerät abschließt, sichert sich den Geldbetrag. Das ist aber noch nicht alles.

Telekom-Kunden müssen sich beeilen

Denn wer sich die Finanzspritze sichern will, muss sich etwas gedulden. Denn erst nach Ablauf der Widerrufsfrist ist Neukunden der Telekom das Geld sicher. Dafür müssen sie sich allerdings bis 15. August 2025 online über die MeinMagenta App „mit Klick auf ihr Profil, ‚Cashback einlösen’“, registrieren und die erste Rechnung bereithalten. Alternativ können sie ihre Registrierung auch über telekom.de/cashback-einloesen abschließen.

Wer sich das Geld sichern will, muss sich außerdem beeilen. Denn wie die Telekom in ihren Teilnahmebedingungen zur Cashback-Aktion mitteilt, erhalten nur die ersten 20.000 Kunden das Geld. Doch sollte alles glattgehen, können sich Kunden spätestens sechs Wochen nach erfolgreicher Registrierung über hunderte von Euro auf ihrem Konto freuen.

