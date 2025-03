Tedi plant Übernahme – Discounter-Konkurrenz schaut genau hin

Beim Nonfood-Discounter Tedi finden Kunden ein großes Sortiment vor. In den Regalen gibt es unter anderem Partyzubehör, Dekoration, Spielwaren, Schreibwaren und Haushaltsartikel. Mit diesem Angebot macht das Unternehmen Geschäften wie Action und Co. ordentlich Konkurrenz.

Doch damit nicht genug: Tedi schnappt sich jetzt auch noch die Filialen von Pfennigpfeiffer und eröffnet mehrere neue Filialen.

Tedi plant Übernahme und kriegt das Go

Das Bundeskartellamt hat der Übernahme der Pfennigpfeiffer-Filialen durch Tedi zugestimmt, wie die „Lebensmittelzeitung“ (LZ) berichtet. Der Nonfood-Discounter übernimmt umgehend den Betrieb und führt die Filialen zunächst unter dem bisherigen Namen weiter.

Die Stores sollen allerdings schrittweise auf das bekannte Tedi-Konzept umgestellt werden. Doch wo wird es die neuen Filialen künftig geben?

HIER entstehen die neuen Filialen

Insgesamt hat das Unternehmen 84 Stores von Pfennigpfeiffer übernommen. Sie befinden sich in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Genau DORT können sich Kunden also auf neue Tedi-Stores freuen.

„Neben der Stärkung unseres erfolgreichen Geschäftsmodells bringt uns die Übernahme der Filialen näher an das Ziel, unser Netzwerk auf mittelfristig 5.000 Standorte in Europa auszubauen“, sagt Tedi-CEO Petar Burazin in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen wolle in den neuen Filialen künftig „weiterhin eine attraktive und große Sortimentsvielfalt in guter Qualität zum günstigen Preis anbieten“, erklärt er weiter. Wann die Filialen endgültig unter dem Namen „Tedi“ laufen werden, bleibt allerdings abzuwarten.