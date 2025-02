Tedi: Hinweis in Filiale spaltet Kunden – „Sowas von grauenvoll“

Bei Tedi bekommen Kunden seit jeher fast alles, was das Herz begehrt. Von Dekorationen über Schreibwaren bis hin zu Haushaltsgegenständen ist die Auswahl in allen Tedi-Filialen groß. Auch wer Geld sparen möchte, ist bei dem Nonfood-Discounter richtig aufgehoben.

Mit diesem Hinweis in einer Filiale könnte Tedi jetzt aber ein paar Kunden verprellt haben.

Tedi-Kunden diskutieren über Hinweisschild

Der Tag der Liebe, der Valentinstag am 14. Februar, liegt zwar schon fast eine Woche zurück, doch bis heute diskutieren Tedi-Kunden über ein Schild dazu in einer Filiale.

Auf Facebook teilte eine Frau ihren Fund in einem Tedi-Shop in Asten (Oberösterreich), zeigte einen handgeschriebenen Hinweis, der an einem Regal mit romantischer Valentinstag-Deko angebracht war. „Wichtige Info an alle Männer! Für alle, die glauben, Valentinstag ist nicht wichtig. Umzugskarton gibt’s im hinteren Bereich! Happy Wife, happy Life“, steht dort in roter Schrift geschrieben.

Der subtile Hinweis darauf, dass Frauen sich zu Valentinstag eine Geste ihres Schatzes wünschen, ist vermutlich mit ein wenig Witz zu verstehen – er sorgt allerdings trotzdem für hitzige Diskussionen in den Kommentaren.

„Die haben sich wohl mit Hornbach abgesprochen“

„Ich meine, es ist lustig, aber meine Frau bekommt trotzdem nichts“, erklärt ein Mann. Zwei Facebook-Nutzer kritisieren dagegen die Auswahl, die Tedi als Valentinsgeschenk anbietet. „Bin ich hier die Einzige, die auf diesen Kitsch nicht steht? Ich finde es sowas von grauenvoll“, schreibt eine Kommentatorin. „Sorry Mädels, aber der Mann, der von diesem Angebot etwas kauft und verschenkt, muss die Umzugskartons eigentlich gratis dazu bekommen.“

„Schade, dass Männern so eine Einstellung vermittelt wird. Nicht ’nur‘ an Valentinstag sollte man der Partnerin und dem Partner seine Liebe und Zuneigung zeigen“, findet eine Frau. Doch Tedi ist nicht das einzige Unternehmen, das diese Auffassung in die Welt trägt. Eine andere Facebook-Nutzerin postete ein Foto von einem Hinweis bei Hornbach, der genau den gleichen Wortlaut hat. „Die haben sich wohl mit Hornbach abgesprochen“, so die Vermutung.