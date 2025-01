Action-Kunden packen zuhause Einkauf aus – was sie dort bemerken, ist „fürchterlich“

Nach einem erfolgreichen Einkauf bei Action packte die Kundin ihre neuen Errungenschaften zuhause aus. Dabei fiel ihr jedoch sofort etwas Seltsames auf, was sie auf Facebook teilt.

Die Kundin berichtet, dass sie letztens bei Action „zwei Herzleinwände“ entdeckt und sofort gekauft hat. Die Leinwände in Herzform sind ein beliebtes Produkt bei Action und werden für 1,99 Euro verkauft. Als sie die Leinwände jedoch auspackte, bemerkte sie jedoch sofort eine irritierende Sache.

Action: Produkt hat einen unterträglichen Gestank

Auf Facebook berichtet sie: „Beim ersten Auspacken hat man schon einen fürchterlichen Gestank bemerkt.“ Um den Geruch loszuwerden, hat sie versucht, die Leinwand auszulüften und diese mit Duftspray zu behandeln, aber trotz aller Versuche „stinkt die Leinwand immer noch ganz furchtbar.“

Irritiert wendet sich die Kundin auf Facebook an eine Gruppe für Fans von Action und fragt, ob der unerträgliche Geruch normal bei Leinwänden ist. Mittlerweile hat sie sich dazu entschlossen, die Herzleinwände wegzuschmeißen, da der Geruch unerträglich war.

Und anscheinend haben andere Kunden von Action ähnliche Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht. Eine Kundin berichtet: „Mein Herz hat auch gestunken, ganz fürchterlich, habe es direkt entsorgt.“

Mit dieser Erfahrung ist sie jedoch nicht alleine, denn ein anderer Nutzer kommentiert: „Meine stinken schon, seitdem ich sie im Juni letzten Jahres gekauft hatte. Nichts hat leider geholfen.“

Andere Kunden berichten von ähnlichen Erfahrungen

Jedoch ist die Herzleinwand nicht das einzige Produkt von Action, mit dem die Kunden in den Kommentaren schlechte Erfahrungen gemacht haben. Eine Kundin berichtet, dass die neu gekauften „Allzweck Bodenmatten seit Tagen auf dem Balkon liegen wegen abartigem Gestank.“

Action berichtet selbst in einer Produktinformation: „Alle unsere Produkte müssen einer langen Liste mit Qualitätsanforderungen entsprechen, bevor sie einen Platz in unseren Regalen erhalten.“ Trotzdem können immer wieder „Mängel in Bezug auf Qualität, Sicherheit oder Leistung“ auftauchen. Falls einem etwas Seltsames bei einem Produkt auffällt, sollte man sich an die Filiale wenden und das Produkt am besten zurückgeben.