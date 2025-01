Ikea: Bislang war es kostenlos – nun müssen Kunden zahlen

Wer kennt sie nicht, die legendären Ikea-Besuche: Der Duft von Hot Dogs, die endlosen Gänge voller Regale und die unvermeidbare Frage: „Brauche ich wirklich 15 Teelichter?“

Jetzt kündigt der Möbelriese in einem ganz anderen Bereich einen großen Wandel an. Es geht um das Laden von Elektroautos.

Ikea war eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das den „Strom für unterwegs“-Service großflächig anbot – und das sogar lange Zeit kostenlos! Doch die Zeiten ändern sich. Darauf müssen sich die Kunden nun einstellen.

Ikea will Parkplätze aufrüsten

Doch von vorne: Die ersten Ikea-Ladestationen, die oft 20-kW-DC-Lader waren, sind mittlerweile schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Manche funktionieren nicht mehr richtig, andere sind schon seit Monaten außer Betrieb – nicht gerade der große Durchbruch, wenn es um schnelles Aufladen geht.

Doch jetzt zieht Ikea richtig an und plant, die Ladeinfrastruktur auf den Parkplätzen in Deutschland bis 2028 mit über 1000 neuen Ladepunkten ordentlich aufzurüsten. Das bedeutet: Jede der 54 Ikea-Filialen bekommt im Schnitt rund 20 brandneue Ladepunkte. Wer dachte, Ikea sei nur der Hotspot für Möbel und schwedische Köttbullar, wird bald eines Besseren belehrt – die Schwedenschmiede fährt jetzt richtig elektrisch!

Aber das ist laut „elektroauto-news.de“ noch nicht alles! Um das Ganze noch grüner zu machen, arbeitet Ikea mit Mer zusammen und setzt auf Ökostrom aus Wasserkraft, der die neuen Ladepunkte speist. Das Ziel? 71.000 Tonnen CO₂ pro Jahr einzusparen. „Ein relevanter Beitrag zur schnelleren und stärkeren Durchsetzung der Elektromobilität in Deutschland“, sagt Ikea auch dazu.

Ikea: Ladestationen sind nicht mehr kostenlos – so kannst du dennoch sparen

Doch wie bei jeder guten Geschichte gibt es auch hier eine kleine Wendung. Das kostenlose Laden? Das gehört der Vergangenheit an. Es gibt nun Preise, aber keine Sorge – man kann immer noch ordentlich sparen. Mit der Ikea Family Card oder einer Mitgliedschaft im Business Network gibt es an den neuen Mer-Ladestationen satte Rabatte!

So zahlt man an den AC-Ladepunkten 0,49 Euro pro Kilowattstunde, an den etwas schnelleren DC-Ladern mit 50-75 kW sind es 0,57 Euro, und für die wirklich flotten Lader mit bis zu 150 kW wird der Preis auf 0,69 Euro steigen. Aber: Mit der App „Mer Connect ME“ und einer Ikea-Mitgliedschaft gibt’s 20% Rabatt auf die ersten 1000 kWh im Jahr.

Und noch ein kleiner Bonus für alle Elektroauto-Fans: Die neuen Ladestationen bleiben auch über die regulären Ikea-Öffnungszeiten hinaus zugänglich.