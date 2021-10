Tanken: Spritpreis-Schock! HIER zahlst du für Benzin jetzt schon über 2 Euro

Schock an der Zapfsäule: Tanken wird immer teurer! Es gibt sogar einen Ort, wo du für Benzin jetzt schon mehr als 2 Euro zahlst.

Dass Tanken nicht unbedingt billiger wird, dürfte jedem Autofahrer mittlerweile klar sein. Doch jetzt kommt es ganz dicke: Wie die „ Bild“ berichtet, kostete die erste Benzinsorte an einer innerstädtischen Tankstelle über 2 Euro!

Spritpreise in Deutschland:

Erhebliche Anteile an der Zusammensetzung des Spritpreises haben die Mehrwertsteuer, die Energiesteuer (Mineralölsteuer) sowie der neuen CO2-Preis.

Die neue CO2 macht bei Superbenzin etwa 6,6 Cent je Liter aus, bei Diesel 7,9 Cent.

Das bisher teuerste Tankjahr war laut ADAC 2012. Damals schlug E10 im Durchschnitt des Monats September mit 1,671 Euro je Liter zu Buche, Diesel mit 1,524 Euro.

Tanken wird immer teurer

Am Montagmorgen (11. Oktober) kostete Shell V-Power Racing in Berlin 2,01 Euro. Doch das ist noch nicht alles, liebe Autofahrer: Auch Superbenzin kostet an vielen Autobahn-Tankstellen bereits mehr als 2 Euro!

Der Grund für die eklatant hohen Preise: Die Ölpreise sind auf einem Hoch. Wer Öl kauft, muss also besonders viel zahlen. Aus einem vergleichbaren Grund waren die Preise im Frühjahr und Sommer 2020 auch besonders niedrig – da unter anderem wegen der Corona-Krise weniger Öl verbraucht wurde, gingen die Preise ordentlich in den Keller.

Zusätzlich zum gestiegenen Ölpreis zahlen Autofahrer an deutschen Tankstellen natürlich auch noch Steuern. Die treiben den Preis zusätzlich in die Höhe.

Die erste Benzinsorte an einer innerstädtischen Tankstelle kostete jetzt über 2 Euro (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Tanken: 2,01 Euro an einer Tankstelle in Berlin

Erst im September versprach Verkehrsminister Andi Scheuer bei der „Bild“: „Ich denke bei zwei Euro muss die Politik einschreiten.“ Sein Vorschlag: Die Steuern auf Treibstoff senken.

Doch das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren: Das Klima-Paket der Großen Koalition aus Union und SPD zwingt die Regierung zu einer Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise.

Tanken: Autofahrer brauchen auch künftig einen großen Geldbeutel

Fahrer von Benzinern und Diesel-Fahrzeugen müssen in Zukunft also sehr wahrscheinlich oft noch etwas tiefer in die Tasche greifen ...

Neben dem ganzen Stress um die hohen Spritkosten ist eine weitere Neuerung an den Tankstellen eingeführt worden. Erfahre hier, um was es dabei geht. (cf)