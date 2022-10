Südkorea: Horror an Halloween++ Mindestens 120 Tote ++ Mehr als 150 Verletzte

Furchtbare Tragödie in Seoul am Samstagabend (29. Oktober). Dort sind nach Angaben der Behörden dutzende Menschen bei Halloween-Feierlichkeiten gestorben. Tausende Menschen hatten sich auf den engen Straßen der Stadt versammelt.

Dutzende Menschen wurden offenbar dort offenbar im dichten Gedränge erdrückt und erlitten einen Herzstillstand. Die Feuerwehr bestätigte am Abend zunächst von 59 Todesopfer und mehr als 150 Verletzte. Mittlerweile ist die Zahl auf mindestens 120 Tote nach oben korrigiert worden.

Südkorea: Todesdrama bei Halloween-Fest

Es sollte ausgelassene Halloween-Feierlichkeiten werden. Das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie tummelten sich die Halloween-Fans auf den Straßen der Hauptstadt. Viele von ihnen sollten den blanken Horror erleben.

Zahlreiche Videos bei Twitter dokumentieren die furchtbare Szenen, die sich im Bezirk Itaewon am Samstagabend zugetragen haben. Ersthelfer und Einsatzkräfte kämpften dort um das Leben der Opfer – untermalt von Musik, die noch aus den Bars und Kneipen des beliebten Ausgehviertels in Seoul drang. Mehr als 400 Rettungskräfte sollen im Einsatz sein, um die

In Südkorea kämpfen Rettungskräfte um das Leben dutzender Menschen. Foto: picture alliance/dpa/Yonhap/AP | Lee Ji-Eun

Fotos zeigen Leichen, die an den Straßenrändern mit Plastiksäcken abgedeckt wurden. Andere Videos zeigen die mutmaßliche Ursache des Unglücks. Verzweifelte Menschen versuchen aus dem dichtem Gedränge in den engen Straßen der Hauptstadt zu fliehen und kletterten dazu sogar an Hauswänden hoch:

Südkorea: Promi als Auslöser der Todesfalle?

Wie es zu dem folgenschweren Gedränge kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Behörden haben die Ursachen des Unglücks noch nicht mitgeteilt. Regionalen Medien zufolge sollen zahlreiche Menschen versucht haben, zu einer Bar zu gelangen, wo ein Promi sich aufgehalten haben soll.

Nach Angaben regionaler Medien sollen das Halloween-Fest rund 100.000 Menschen angelockt haben – das sind offenbar weitaus mehr, als im Vorfeld erwartet. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol ordnete, die Sicherheitsvorkehrungen für zukünftige Massenevents zu überprüfen. (mit AFP)

Wir berichten weiter.