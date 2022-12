Spritpreise zu Weihnachten: Kostensteigerung pünktlich zum Fest! Feiertags-Ausflüge sollten wohlüberlegt sein

Das war einmal. In den vergangenen Tagen konnten Autofahrer wieder ohne Herzinfarkt auf die Tanksäule blicken. Nach den Höhenflügen von Diesel, Benzin und Co. sowie dem nur teilweise erfolgreichen Tankrabatt gingen die Preisen dann endlich wieder auf ein Niveau runter, das verschmerzbar war. Doch wie sich nun die Spritpreise zu Weihnachten entwickeln, ist echt nicht mehr feierlich.

Laut dem ADAC sind die nämlich pünktlich zum Fest erneut gestiegen. Wenn du also nicht schon vorher getankt hast, solltest du es dir angesichts der Spritpreise zu Weihnachten besser zwei Mal überlegen, ob du wirklich mit dem Auto fahren willst.

Spritpreise zu Weihnachten wieder gestiegen

In den letzten Wochen und Monaten waren die Preise für Benzin und Diesel verhältnismäßig stabil geblieben. Doch jetzt geht es wieder rauf – allerdings nicht ganz so dramatisch wie zuvor. Laut ADAC liegt der Liter Diesel bundesweit im Durchschnitt bei 1,80 Euro. Das sind drei Cent mehr als noch vor einer Woche. Auch Benzin ist mit 1,66 Euro pro Liter Super E10 geringfügig teurer geworden. Hier geht es allerdings nicht mal ganz um einen Cent.

Seit Oktober war der Dieselpreis von 2,15 Euro pro Liter deutlich gesunken. Das lag vor allem an dem günstigen Rohöl und dem erstarkenden Wettbewerb. Im Gegensatz zum Benzin sei der Preis für Diesel jedoch noch fernab von normal, wie der ADAC bemerkt. Trotz einer geringeren Besteuerung von 20 Cent kostet der Liter aktuell 14,3 Cent mehr.

Tipps vom Experten

Wer trotzdem über die Feiertage tanken muss, sollte am besten auf die Abendstunden ausweichen. Jeweils zwischen 20.00 und 22.00 Uhr können Autofahrer noch am preiswertesten tanken, rät der ADAC. Meist sei der Sprit abends um circa zwölf Cent günstiger als am Morgen.

Rund um Weihnachten ist der Sprit zwar grundsätzlich teurer, dennoch kann sich ein Preisvergleich lohnen. In der „ADAC Spritpreise“-App oder auf anderen gängigen Vergleichsportalen kannst du dir in Echtzeit die aktuellen Preise an den Tankstellen in deiner Umgebung ansehen.