Verkehr: Sprit-Hammer für 2 Millionen Autofahrer! So können sie richtig sparen

Das Auto ist und bleibt das beliebteste Verkehrsmittel in Deutschland. Aber durch die steigenden Spritpreise zögern immer mehr Autofahrer, am Verkehr teilzunehmen. Jedoch gibt es einen Trick, der über 2 Millionen Autofahrern zur Verfügung steht und mit dem man beim Tanken richtig sparen kann.

Viele Autofahrer vermeiden die teuren Spritpreise in Deutschland nämlich und fahren in ein Nachbarland, um zu tanken. Dies lohnt sich jedoch auch nur, wenn man in der Nähe der Grenze zu dem Nachbarland lebt und nicht zu lange im Verkehr steht.

Verkehr: 2,6 Millionen Autos in der Nähe der Grenzen zugelassen

Jedoch trifft dies auf einige Fahrzeuge zu, wie „T-online.de“ berichtet. Es sind nämlich 2,6 Millionen deutsche Autos in der Nähe günstigerer Tank-Länder zugelassen. Eine erstaunliche Nummer und tatsächlich handelt es sich dabei etwa um jedes 20. Auto, also 5,4 Prozent aller Autos in Deutschland, die am Verkehr teilnehmen.

Der Schein kann jedoch auch oft täuschen und nicht alle Nachbarländer von Deutschland haben wirklich billigere Spritpreise. Bei den Ländern, wo der Sprit billiger als in Deutschland ist, handelt es sich um:

Luxemburg (Diesel: 1,41 Euro, Super: 1,49 Euro pro Liter)

Österreich (Diesel: 1,53 Euro, Super: 1,54 Euro)

Polen (Diesel: 1,47 Euro, Super: 1,47 Euro)

Tschechien (Diesel: 1,41 Euro, Super: 1,48 Euro)

Eine Fahrt nach Frankreich, Belgien, Dänemark und die Niederlande lohnt sich im Vergleich nicht zum Tanken, da dort der Sprit teurer ist als in Deutschland. Man sollte also vorsichtig sein, dass man nicht in eines dieser Länder fahrt, um zu tanken.

Autofahrer sollten überlegen, ob sich die Fahrt lohnt

Aber bevor man auch die Fahrt in die billigeren Tank-Länder antritt, sollte man sich erst einmal Gedanken machen, ob sich die Fahrt überhaupt lohnt. Oft spart man nämlich nur wenige Cent je Liter, wie „T-Online.de“ berichtet. Durch die Fahrt können teilweise höhere Kosten entstehen, als man tatsächlich einspart.

Jedoch erklärt der „ADAC“: „Wer in Grenznähe wohnt, vielleicht sogar im günstigeren Nachbarland arbeitet oder dort sowieso zum Einkaufen o. Ä. hinfährt, für den lohnt sich das Tanken dort ganz bestimmt“.