Lotto-Gewinn sorgt für Familien-Fehde – der Grund ist irre

Eigentlich sollte ein Lotto-Gewinn ein Grund zur Freude sein, doch in dieser Familie war er der Auslöser für einen großen Familienstreit. Auf „Reddit“ postete ein User die Geschichte. Er fragte die anderen Nutzer, ob er oder seine Ehefrau sich falsch verhalten würde.

Ein Nutzer berichtet auf „Reddit“, dass er an Weihnachten an einer Familienfeier teilnahm. Auf dieser Feier ist es Tradition, dass man billige Geschenke verschenkt, in der Regel unter 10 Euro. Der „Reddit“-Nutzer hatte sich angewöhnt, allen Familienmitgliedern einfach Lotto-Scheine zu kaufen.

Lotto-Gewinne gab es nur selten

Wie der Mann berichtet, haben die Empfänger mit den Lotto-Scheinen nur selten etwas gewonnen, aber einmal gewann sein Onkel 50 Dollar (ca. 45 Euro), worüber sich die ganze Familie gefreut hat. Dieses Jahr konnte einer der Empfänger jedoch einen ganz großen Gewinn ergattern. Darüber waren aber nicht alle Familienmitglieder so erfreut wie der glückliche Gewinner.

Auf der Familienfeier war der 23-jährige Cousin des Mannes plötzlich komplett begeistert über den Lotto-Schein, den er geschenkt bekommen hatte. Er hatte nämlich mit diesem den Jackpot geknackt und stolze 50.000 Dollar (ca. 45.000 Euro) gewonnen. Der Mann freute sich tierisch für seinen Cousin, jedoch war seine Ehefrau einer anderen Meinung.

Die Frau des Reddit-Users erklärte, dass sie dem Cousin des Mannes nicht so eine hohe Menge Geld schenken könnten. Sie verlangte, dass er seinem Cousin den Lotto-Schein wieder abnehmen sollte. Nach einer Diskussion lenkte sie ein und schlug vor, dass man diesem einen Teil des Geldes als Kompromiss anbieten könnte.

Gewinner kann sich mit dem Jackpot Träume finanzieren

Der Mann lehnte diesen Kompromiss jedoch ab. Auf „Reddit“ erklärt er, dass diese Summe an Geld zwar sehr hoch ist, aber er und seine Familie nicht auf den Lotto-Gewinn angewiesen sind. Er und seine Frau sind bereits im mittleren Alter und finanziell abgesichert. Sein Cousin hingegen hat gerade seinen Abschluss gemacht und könnte sich mit dem Geld große Träume finanzieren, wie seiner Freundin einen Verlobungsring zu kaufen und ein Auto zu finanzieren.

Die Diskussion eskalierte und das Ehepaar redet seitdem nicht mehr miteinander. Auf „Reddit“ fragt der Mann nach einem Ratschlag und ob er sich falsch verhalten hätte und seine Ehefrau vielleicht doch recht hat. In den Kommentaren erklären ihm jedoch viele Nutzer, dass er den Lotto-Schein verschenkt hat und deshalb keinen Anspruch mehr auf das Gewinngeld hat.