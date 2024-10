Tankstellen-Schock! Warum der Preis von Benzin und Diesel bald schon wieder explodiert

Zur Tankstelle zu fahren ist, bei den meisten Auto-Nutzern ungefähr so beliebt wie ein Besuch beim Zahnarzt. Mal ist es der Benzinpreis, mal das Bohren – beides tut in der Regel weh. Wobei sich jedoch in den letzten Wochen das Tanken geradezu wohltuend entwickeln hat, sind die Kosten doch deutlich gesunken. Doch die bittere Nachricht lautet: So bleibt es nicht.

Der Benzinpreis ist in diesem Sommer deutlich gesunken. Etwa 1,60 Euro für einen Liter Super – je nach Ort, Wochentag und Uhrzeit ist das durchaus möglich. Auch Diesel-Fahrer reiben sich mitunter ungläubig die Augen: Weniger als 1,50 Euro pro Liter – ist das eine Fata Morgana? Doch Autofahrer sollten sich an diesen Anblick an der Tankstelle nicht zu sehr gewöhnen. Die nächste Kostenexplosion ist schon in Sicht.

Tankstellen-Schock: Benzinpreis steigt durch höhere CO2-Abgabe

Unter anderem die schwächelnde Wirtschaft in vielen Industrieländern führt zu einer geringen Öl-Nachfrage – und dadurch zu einem sinkenden Benzinpreis (>>> hier mehr dazu). Für Diesel gilt dasselbe. Doch in Deutschland greift schon bald eine Maßnahme, die diesen Trend stoppt und umdreht. Die nächste Erhöhung der CO2-Steuer steht an!

Bereits Anfang 2024 wurden die CO2-Abgabe für Benzin, Diesel, Gas und Heizöl spürbar angehoben. Und zwar von 30 auf 45 Euro pro ausgestoßene Tonne Kohlendioxid. So soll es künftig von Jahr zu Jahr weitergehend. Die Regierung will die Menschen damit zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge oder bestenfalls aus Bus, Bahn, Fahrrad & Co. bewegen. Und steht schon der nächste Aufschlag bevor, der sich an der Tankstelle auf den Benzinpreis auswirken wird. 2025 steigt der CO2-Preis auf 10 Euro, 2026 wird voraussichtlich die 60-Euro-Marke überschritten. Für Autofahrer heißt das konkret: 17 Cent mehr pro Liter Benzin, 19 Cent mehr für Diesel.

Einnahmen stopfen Haushaltslöcher

Wer jetzt gedacht hat, dass die Regierung mit den Mehreinnahmen aus dem höheren Benzinpreis wenigstens Straßen und Radwege saniert, die Deutsche Bahn auf Vordermann bringt oder den Preis des Deutschlandtickets stabil hält, der irrt. Dass mit dem Geld schlicht Haushaltslöcher gestopft werden, hat auch schon der ADAC beklagt.

Und so haben die Fahrt zur Tankstelle und der Termin beim Zahnarzt bald wieder dieses mulmige Gefühl gemeinsam, wenn sich der Besuch nicht mehr vermeiden lässt.