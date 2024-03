Sparkasse: Push-TAN-Verbindung abgelaufen? DAS müssen Kunden jetzt wissen

Immer wieder erhalten Kunden der Sparkasse beunruhigende Nachrichten. Meist drehen sie sich um ihr Konto oder ihren Datenschutz. Doch oft steckt dahinter nicht dein Bank-Berater, sondern ein perfider Betrüger.

Derzeit müssen sich Kunden wieder besonders vorsehen. Dieses Mal geht es angeblich um ihre PushTAN-Verbindung. So soll ihre „Registrierung für die Nutzung der PushTAN-App am 15.03.2024“ auslaufen. Was Sparkassen-Kunden jetzt beachten müssen, erfährst du hier.

Sparkasse: Experten mit dringender Warnung

Der Betreff der Mail lautet „Ihre PushTAN-Verbindung läuft ab“. Weiter heißt es in der Mail: „Wenn Sie die App auch weiterhin nutzen möchten, ist eine Verlängerung der Registrierung notwendig. Um Unterbrechungen im Service zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen daher, die Verlängerung Ihrer Registrierung rechtzeitig vor Ablauf des aktuellen Zeitraums durchzuführen.“

Unter der Phishing-Nachricht ist ein Link mit „Prozess starten“ hinterlegt. Doch wie bei vielen ähnlichen Betrugsmails sollten Kunden jetzt auf keinen Fall darauf klicken. Eigentlich könnten Kunden schon vor Öffnen der Nachricht damit rechnen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

DAS lässt alle Alarmglocken schrillen

Denn die fehlerhafte Absenderadresse ist schon ein eindeutiges Indiz, das es sich bei der Nachricht um keine Mail deiner Sparkasse handelt. Außerdem würde deine Bank dich niemals mit „Sehr geehrte Damen und Herren“, sondern immer persönlich anreden. Natürlich würde sie dich auch niemals per Link um die Freigabe deiner Daten bitten.

Betrüger wollen dich mit der Phishing-Nachricht in die Falle locken und an das herankommen, was dir wohl am heiligsten ist: deine sensiblen Daten, insbesondere die für dein Sparkassen-Konto. Kunden sollten jetzt auf keinen Fall auf den Link klicken, sondern die Mail – am besten ungeöffnet – direkt in den Spam-Ordner verschieben und löschen.