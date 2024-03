Sparkasse, Volksbank und Co: Achtung! Diesen teuren Fehler begehen die meisten Kunden mit ihrer EC-Karte

Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. aufgepasst! Dieser Fehler geht ordentlich ins Geld.

Immer weniger Menschen haben Bargeld in der Tasche und immer mehr bezahlen stattdessen per EC-Karte. Auf das Lesegerät drauf und zack – ist das Gelb abgebucht. In den meisten Fällen wird noch nicht einmal ein Pin verlangt. Wer seine Karte im Alltag nicht nur zum Bezahlen zückt, sondern hin und wieder etwas genauer unter die Lupe nimmt, dem wird schnell auffallen: Es gibt ein Ablaufdatum. Rückt dieses näher, bekommen Kunden automatisch eine neue Chipkarte zugesendet.

Doch was passiert mit der alten EC-Karte? Was viele nicht wissen: Die falsche Entsorgung kann einigen Kunden teuer zu stehen kommen.

Sparkasse, Volksbank und Co.: Verstoß kostete Hunderte Euro

EC-Karte und Kreditkarten enthalten einen sogenannten elektronischen Mikrochip, wodurch es gemäß des Elektro- und Elektronikgerätegesetz verboten ist, abgelaufene Karten im eigenen Hausmüll in der schwarzen, gelben oder gar der Wertstofftonne zu entsorgen. Ein Symbol mit einer durchgestrichenen Mülltonne mach entweder auf der Karte selbst oder einem zugehörigen Dokument auf diese Reglung aufmerksam, wie die „HNA“ zuletzt berichtete.

Stattdessen muss sie an einer entsprechenden Sammelstelle für Elektrogeräte abgegeben werden. Alternativ nehmen auch einige Supermärkte oder Bank-Filialen selbst die alten Karten entgegen.

Wichtig ist nur: Die persönlichen Informationen sollten vorher unkenntlich gemacht werden. Dazu gehören neben Name und IBAN auch die Kreditkartennummer und der Sicherheitscode. Wer in Begriff ist, seine abgelaufene Karte zu entsorgen, ohne sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, der muss im schlimmsten Fall eine ordentliche Stange Geld blättern.

Die Geldstrafe kann zwischen 150 und 2.500 Euro ausfallen. Die Höhe des Betrages ist nämlich davon abhängig, in welchem Bundesland der jeweilige Verbraucher lebt. Daher gilt: Lieber auf Nummer sicher gehen und abgelaufene EC-Karten ordnungsgemäß entsorgen.