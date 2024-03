Sparkasse legt bei Payback-Hammer nach – diese Kunden lachen sich ins Fäustchen!

Es ist offiziell: Künftig sollen Sparkassen-Kunden bei jedem Einkauf Payback-Punkte sammeln können und zwar ganz einfach per Girocard. Ab 2025 soll die große Kooperation der beiden Unternehmen starten – und es einigen Kunden ermöglich, künftig tolle Rabatte und Bonus-Aktionen einzuheimsen.

Jetzt steht fest: Diese folgenden Partner holt die Sparkasse mit ins Boot!

Sparkasse: Diese Partner sind mit dabei

Fast jeder sammelt sie: Payback-Punkte! Egal, ob beim Tanken, beim Wocheneinkauf oder bei dm, Rossmann und Co. – fast überall können per Payback-Karte fleißig Punkte gesammelt werden. Um den ganzen Ablauf noch weiter zu vereinfachen, hat sich das Unternehmen nun mit der Sparkasse zusammengetan. Bereits Mitte November hatten die beiden Partner ihre Zusammenarbeit vertraglich besiegelt und in knapp einem Jahr können Kunden die Vorzüge dieser Kooperation genießen.

Ein Pressesprecher der Sparkasse teilte unserer Redaktion auf Anfrage mit: „An den Sparkassen-eigenen Cashback-Programmen nimmt bundesweit eine hohe Zahl an regionalen Händlern teil. Dazu zählen etwa Bäckereien, Restaurants oder Fahrradgeschäfte.“ Bei den 9.000 Unternehmen, die die Sparkasse in das Payback-Programm mit reinbringt, ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Insbesondere über die Edeka-Gruppe inklusive Netto und Marktkauf werden sich viele Kunden freuen, wenn sie im Einzelhandel künftig auf Punktejagd gehen.

Auch wenn die Payback-Punkte tollen Prämien versprechen, sind einige Kunden hinsichtlich des Datenschutzes weiter hin skeptisch. Doch die Sparkasse verspricht: „Kundinnen und Kunden nutzen den Service nur dann, wenn sie es ausdrücklich wünschen und selbst aktivieren.“

Welche weiteren Partner mit im Spiel sind und wo sich das Einkaufen per Girocard künftig besonders lohnen, bleibt zunächst abzuwarten.