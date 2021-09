Sparkasse: Beunruhigende Prognose – müssen Kunden um ihr Vermögen bangen?

Düstere Experten-Prognose für die Kunden der Sparkasse!

Ein Bankmanager spricht über die Zukunft der Geldpolitik – auch die Sparkasse bleibt davon nicht verschont.

Sparkasse: Experte warnt vor Auswirkungen der Inflation

Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert die Geldmenge im gesamten Euroraum. Während internationalen Krisen ist das nicht immer einfach. Die letzte große Finanzkrise von 2008 ist vielen Menschen noch im Gedächtnis. Besonders seit der Pandemie bangen Experten, dass es zu einer erneuten Ausnahmesituation kommen könnte.

Tatsächlich steigen die Inflationsraten immer mehr, somit ist das Geld weniger wert. Das bekommen auch die Banken in Deutschland zu spüren. Je höher der Strafzins für Banken, desto größer wird für sie der Anreiz, günstige Kredite an Unternehmen zu verleihen. Dadurch sollen Firmen und Gewerbe motiviert werden, dieses Geld zu investieren. Käufe jeglicher Art treiben die Wirtschaft nämlich an.

Sparkasse:Ab gewissen Summen greift der Negativzins. (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

Die Sparkasse sah sich jetzt allerdings dazu gezwungen, diesen Negativzins an die Kunden weiterzuleiten. Zwar gab es schon lange vor der Pandemie kaum noch Zinsen für das Ersparte, allerdings ist in Zukunft mit überhaupt keinen Zinsen mehr zu rechnen. Personen mit prall gefüllten Sparbüchern müssen sich sogar darauf einstellen, selbst Zinsen zahlen zu müssen.

„Angesichts von bestenfalls Nullzinsen vernichtet Inflation Tag für Tag Vermögen unserer Kunden“, fürchtet der Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis in einem Interview mit „Handlesblatt“. Das greift insbesondere bei Summen ab 100.000 Euro auf dem Sparbuch. Giro-oder Tagesgeldkonten sind bereits ab 25.000 Euro 50.000 Euro betroffen. Bei anderen Banken werden die Abgaben schon bei deutlich niedrigeren Beträgen fällig.

Sparkasse: Lage aktuell aussichtslos

Auf der Internetseite informiert die Sparkasse seine Kunden über diese Umstellung. Es sei eine Lage, an der sich so schnell nichts ändern lasse: „Zinssparerinnen und -sparer werden noch lange leer ausgehen.“

Sparkasse: Was erwartet die Kunden durch den Negativzins? Foto: IMAGO / Eibner

Im Gegensatz dazu haben die niedrigen Zinsen allerdings auch einen entscheidenden Vorteil für diejenigen, die sich Geld leihen möchten. Aktuell gibt es Kredite wegen der Niedrigzinsen nämlich zu sehr günstigen Konditionen. (neb)

