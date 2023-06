Sparkasse muss heftige Maßnahmen ergreifen – mit großen Folgen für Kunden

Es sind bittere Nachrichten für alle Sparkassen-Kunden. Zumindest für diejenigen, die Interesse daran haben, ihre Bank selbst zu besuchen und ihre Geldgeschäfte nicht ausschließlich über Online-Banking abzuwickeln.

Die Sparkasse verringert ihre Filialen – und das großflächig. Von 2020 noch bundesweit 8.911 Filialen ist das Angebot 2023 auf mittlerweile 7.732 Filialen geschrumpft. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Die Sparkasse muss handeln, für die Kundinnen und Kunden bringt das allerdings große Folgen mit sich.

Sparkasse muss Filialen schließen

War es früher noch ganz normal, zum Einkaufen in den örtlichen Supermarkt zu fahren, lassen sich Einkäufe mittlerweile bequem per Knopfdruck von Zuhause aus bestellen. Auch für Anziehsachen braucht es nicht erst den langen Weg in die Stadt, anprobiert und aussortiert werden kann auch einfach im heimischen Wohnzimmer.

Während die Digitalisierung des einen Freud‘ ist, ist sie des anderen Leid‘. Im Gespräch mit dem ZDF sagt der Sprecher der Mittelbrandenburgischen Sparkasse: „Wir überprüfen ständig unser Geschäftsstellennetz, insbesondere im Hinblick auf die Kundennachfrage.“ Mit Fortschreiten der Digitalisierung würden die Geschäftsstellen immer seltener aufgesucht. Die Sparkasse ergreift diesbezüglich einschneidende Maßnahmen und macht einige ihrer Filialen dicht.

Kunden müssen sich umorientieren

Für Kunden, insbesondere in kleineren Ortschaften, bedeutet das, entweder auf digitale Methoden umzusteigen oder teilweise lange Wege auf sich zu nehmen, um woanders eine Filiale aufzusuchen.

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Zimmermann, sieht noch eine ganz andere Bedrohung im Wegfall der Sparkassen. „Die Sparkassen sind wichtige Anlaufstellen für die Bürgerschaft, für die Wirtschaft“, so Zimmermann gegenüber dem ZDF. Demnach habe man großes Interesse daran, dass die Sparkassen dennoch flächendeckend bestehen bleiben. Es ist zumindest ein kleiner Trost für Sparkassen-Kunden.