Sparkasse in NRW: Kein Bargeld am Automaten – Kunden müssen sich umstellen

„Wenn’s um Geld geht, Sparkasse…“ – mit diesem Slogan warb das Geldinstitut lange für seine Dienste.

Doch der Werbeclaim ist lange Geschichte – und Kunden einer Sparkasse in NRW müssen am kommenden Wochenende ebenfalls auf viele Dienstleistungen, die mit ihrem Geld zu tun haben, verzichten.

Sparkasse in NRW mit großer Umstellung

Nachdem die Sparkassen Delbrück, Höxter und Paderborn-Detmold ab dem 1. April 2023 rechtlich fusioniert sind, soll nun auch die technische Fusion der ehemaligen Niederlassung in Marsberg folgen.

Das Zusammenführen der Datenstämme der Sparkasse in NRW wird an diesem Wochenende stattfinden und für Kunden bereits ab Freitagabend (19. Mai) ab 18 Uhr zu möglichen Einschränkungen führen, wie „WP“ berichtet.

„Immerhin sprechen wir über mehr als 12 Millionen Kundenverträge, die aus drei Sparkassen zusammengeführt werden. Nach vielen Monaten intensiver Vorarbeit und mehreren erfolgreichen Testfusionen werden wir an dem Wochenende nach dem Himmelfahrtstag die bisher noch getrennten Datenbestände technisch zusammenführen“, so Arnd Paas, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter.

Viele Dienste nicht erreichbar

Laut Angaben der Sparkasse wird die Umstellung das ganze Wochenende, also bis einschließlich Sonntag (21. Mai) dauern. So lange sind Kunden auch von Einschränkungen betroffen – bei der Nutzung der Sparkassen-Card, Vorgängen an Geldautomaten oder Zahlungen mit EC-Karte kann es im genannten Zeitraum Probleme geben – sowohl im In-, als auch im Ausland.

Auch die Kontoauszugsdrucker stehen während der Umstellung nicht zur Verfügung, genauso wie das Online-Banking und die App der Bank. „Wir bitten für die Einschränkungen um Verständnis und versichern, dass wir alles für einen optimalen Übergang vorbereitet haben“, erklärt Paas dazu.

Im Notfall haben Kunden aber immer noch eine Möglichkeit, ihre Geldgeschäfte zu erledigen – die Nutzung der Kreditkarte der Sparkasse ist auch über das Wochenende uneingeschränkt möglich und von der Umstellung nicht betroffen.