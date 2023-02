Sparkasse: Kunden-Mail verspricht bares Geld – doch dahinter stecken Betrüger

Kunden der Sparkasse, aufgepasst: Es sind mal wieder hochkriminelle Betrüger am Werk. Sie wollen an deine Daten – und versprechen dir dafür bares Geld.

Die aktuelle Inflation, die horrenden Energie- und Lebensmittelpreise treiben viele Menschen in die finanzielle Not – und damit auch in die Verzweiflung. Und das machen sich Kriminelle zu nutzen. Kunden der Sparkasse sollten ihre Mails ganz genau prüfen. Die Verbraucherzentrale warnt vor Phishing-Nachrichten.

Sparkasse zahlt angeblich Energiepauschale

Seit Anfang Dezember versuchten Kriminelle, an personenbezogene Daten zu kommen. Sie verwendeten in E-Mails das Sparkasse-Logo und behaupteten: Das Geldinstitut würde dir eine von der Regierung beschlossene Energiepauschale in Höhe von 500 Euro zahlen, „um den kommenden Winter und die damit einhergehenden Kosten gut zu überstehen“.

Unter anderem schrieben die Betrüger in ihrer Nachricht: „Um eine Auszahlung der Pauschale sicherstellen zu können, bitten wir Sie nun um eine Bestätigung ihrer angegebenen Daten. Gleichzeitig halten wir so Ihre Angaben aktuell und bereiten Sie auf eine baldige Abschaltung unseres bisherigen Anmeldeverfahren vor.“

Sparkasse-Kunden sollten also nicht alles glauben, was sie per Mail zum Thema Energie-Pauschale erreicht…