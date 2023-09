Sparkasse: Kunden sollen Daten aktualisieren – DIESER Fehler kann dich viel Geld kosten

Die Sparkasse nimmt immer wieder Änderungen an ihren Bestimmungen oder Gebühren-Ordnungen vor. Hin und wieder erfordert das auch die Zustimmung ihrer Kunden, sonst kann es böse enden, wie sich jetzt abermals bei einem Geldinstitut in Baden-Württemberg zeigt. Über 81.000 Kunden droht hier sogar die Kündigung ihrer Konten (hier mehr dazu).

Somit sollten bei Inhabern eines Kontos bei der Sparkasse jetzt die Alarmglocken schrillen. Denn das Bankinstitut weist auf eine endende „Legitimation“ hin. Wenn Kunden jetzt allerdings falsch handeln, könnte das für sie verheerende Folgen haben.

Sparkasse warnt vor SMS

Denn hinter dem vermeintlichen Hinweis steckt gar nicht die Sparkasse. Dabei handelt es sich wieder einmal um eine neue Phishing-Masche. Diese gibt es mittlerweile wie Sand am Meer – und das nicht nur bei Banken. Auch anderen Konzerne wie DHL oder Amazon werden immer wieder Opfer dreister Betrüger.

Nun werden im Namen der Sparkasse SMS verschickt, in denen es etwa heißt: „Ihre Legitimation endet Heute am 13.09.2023, bitte Aktualisieren Sie Ihre Daten unter:“ Im Folgenden wird dann ein Link angegeben, der angeblich auf die Seite der Bank führt. Doch stattdessen werden Kunden damit nur in die Falle gelockt.

Hast du einmal auf den Link geklickt, sollst du nicht nur deine Online-Banking-Zugangsdaten eintippen, sondern auch weitere persönliche Daten preisgeben. So etwa die Nummer deiner Bank-Karte. Doch die Sparkasse warnt ihre Kunden jetzt eindringlich: „VORSICHT: Bitte geben Sie keine Daten auf den Phishing-Seiten ein. Ihre Daten könnten ansonsten von Betrügern missbraucht werden, z. B. für die Durchführung von betrügerischen Transaktionen oder um Sie im Namen Ihrer Sparkasse anzurufen.“

Du hast im Eifer des Gefechts bereits auf den Link in der SMS geklickt? Dann solltest du jetzt einmal ganz tief durchatmen. Denn sobald Betrüger an deine sensiblen Daten gelangt sind, könnte es kein Zurück mehr geben. Dann hilft nur noch, sich mit deiner Sparkasse in Verbindung zu setzen und umgehend deinen Online-Banking-Zugang sowie deine Karte sperren zu lassen. Kunden sollten in diesem Fall nicht lange fackeln – sonst könnte es teure Folgen für sie haben.