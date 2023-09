Sparkasse, Volksbank, ING und Co.: Kunden begehen ständig diesen Fehler mit ihrer Karte

Kunden der Sparkasse, Volksbank, ING und anderer großer Geldinstitute machen immer und immer wieder einen Fehler mit ihrer Bankkarte, der im schlimmsten Fall sogar ein Bußgeld nach sich ziehen kann. Worum geht’s?

Egal ob Sparkasse, Volksbank, ING oder Deutsche Bank – alle paar Jahre müssen Bankkunden ihre EC-, Giro- und Kreditkarten austauschen. Etwa fünf Jahre ist eine Bankkarte in der Regel nutzbar. Danach muss eine neue her.

Sparkasse, Volksbank, ING und Co.: Kunden machen Fehler

Die alte Karte muss dann entsorgt werden. Aber wie? Die meisten Bankkunden werfen die Chipkarte einfach in den Restmüll, manche Kunden werfen sie womöglich in die Gelbe Tonne. Doch beides ist falsch.

Auch interessant: Sparkasse, Volksbank und Co.: Gebühren-Hammer bahnt sich an! Wie du du den Mehrkosten entgehst

Bankkarten enthalten einen Mikrochip. Streng genommen gelten sie daher laut Gesetz als Elektrogeräte und müssen auch als eben solche entsorgt werden. Das heißt: Bankkarten von Sparkasse, Volksbank, ING und Co. müssen zur nächsten Sammelstelle für Elektroschrott gebracht werden. Wo sich solche Sammelstellen befinden, erfahren Verbraucher auf den Websites der Stadtverwaltung in ihrer Heimat. In der Regel befinden diese Sammelstellen sich im örtlichen Wertstoff- und Recycling-Hof.

Durch das Recycling sollen die Wertstoffe nach der Entsorgung wiederwendet werden. Wer seine Bankkarte im Hausmüll entsorgt, riskiert ein saftiges Bußgeld.

Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. müssen aufpassen

Gewiss: Wo kein Kläger, dort kein Richter. Die Wahrscheinlichkeit, dass die falsche Entsorgung einer Bankkarte auffliegt, ist enorm gering. Doch wer sich an Vorschriften halten will und Umweltschutz ernst nimmt, sollte den Rat befolgen.

Verbraucherschützer weisen zudem darauf hin, dass Kunden von Sparkasse, Volksbank, ING und Co. vor dem Entsorgen die Bankkarte kleinschneiden sollen, damit sensible Daten nicht von Betrügern missbraucht werden können. Chip und Magnetstreifen sollen zerstört werden, und Daten wie Name, IBAN, Kreditkartennummer oder Sicherheitscode sollten ebenfalls unkenntlich gemacht werden.