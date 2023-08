Sparkasse, Volksbank und Co.: Gebühren-Hammer bahnt sich an! SO entgehst du den Mehrkosten

Preis-Explosionen, Inflation, hohe Energiekosten – der Geldbeutel hat es im Moment nicht leicht. Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. müssen sich gut überlegen, wofür sie das Geld auf ihrem Konto ausgeben.

Nach langen Jahren der Nullzinsen gibt es zwar vereinzelt wieder Zinssätze zwischen drei und fünf Prozent – aber nur aufs Tagesgeld. Wer sein Geld auf einem Girokonto parken und das entspannt via Online-Banking verwalten will, kommt bei Sparkasse, Volksbank und Co. nicht um Kontogebühren herum.

Nur noch wenige Banken bieten überhaupt ein gratis Online-Girokonto an.

Sparkasse, Volksbank & Co.: Wenige Gratis-Konten

Die Zeitschrift „Finanztest“ hat im September 2023 insgesamt 460 unterschiedliche Modelle von Online-Girokonten untersucht. Dabei wurden die Gehalts- und Rentenkonten von 175 Banken ausgewertet. Die erschreckende Erkenntnis: Von diesen 460 Modellen sind lediglich neun (!) gratis und ohne Zusatzgebühren. Das sind nur knapp zwei Prozent!

Folgende Banken bieten laut „Finanztest“ noch kostenlose Online-Girokonten an:

C24 Bank Smartkonto

Edekabank Edeka-Konto

Meine Bank-Raiffeisenbank im Hochtaunus OnlineOnly-Konto

Openbank Girokonto

Santander BestGiro

Sparda-Bank Hessen Giro

Volksbank BRAWO BRAWO-MeinKonto

Volksbank Dreieich easyGiro online

VR Bank Niederbayern-Oberpfalz Mein GiroDirekt

Nicht im Ranking dabei, aber laut „Chip.de“ auch gratis: Das Online-Girokonto der N26-Bank.

Girokonten werden immer teurer

Ein Girokonto ist mittlerweile nicht billig. Experten sehen ein Konto dann als günstig an, wenn es im Jahr 60 Euro oder weniger kostet – „Finanztest“ zufolge trifft das nur auf 74 der getesteten 460 Modelle zu.

Dafür steigt die Zahl der Konten, die 100 Euro oder mehr pro Jahr kosten. Im Schnitt kostet ein Girokonto jährlich etwa 117 Euro. Den Höchstpreis markieren die Tester bei 307,86 Euro (!) pro Jahr.

Kunden sollten bei ihren Konto-Konditionen also ganz genau hinsehen. Manchmal locken Banken nämlich auch mit niedrigen Kontoführungsgebühren – verlangen aber dann Zusatzgebühren für jeden Einsatz der Girocard (früher EC-Karte), also Buchungen, Überweisungen oder Daueraufträge.