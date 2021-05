Wenn du bei Sparkasse, Deutsche Bank und Co. zu hohe Kontogebühren gezahlt hast, kannst du sie zurückfordern. (Symbolbild)

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Du hast zu hohe Kontogebühren gezahlt? So bekommst du das Geld zurück

Du hast bei der Sparkasse, Deutsche Bank und Co. zu hohe Kontogebühren gezahlt? Das zu viel gezahlte Geld kannst du dir zurückholen. Wir verraten dir wie.

Laut eines Urteils des Bundesgerichtshofs vom 27. April dürfen Banken keine Gebühren erhöhen, nur weil die Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und Co. dem Ganzen nicht widersprochen haben, berichtet die Zeitung „Merkur“.

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Setze eine Frist!

Angeklagt war die Postbank, aber auch Kunden anderer Banken sind betroffen. Wie du dein Geld zurückbekommst? Erst einmal musst du prüfen, wie hoch die Gebühren angegeben waren, als du den Vertrag für dein Konto unterschrieben hast.

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Der Bundesgerichtshof setzte einen Riegel vor. Banken hatten Gebühren erhöht, nur weil Kunden nicht widersprochen hatten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rene Traut

Findest du die Info nicht, wende dich am besten an deine Bank. Hast du danach keiner Vertragsänderung von Sparkasse, Deutsche Bank und Co. zugestimmt, kannst du alle Gebühren, die du seit dem 1. Januar 2018 mehr gezahlt hast, zurückfordern.

Vor diesem Datum gilt die Verjährung. Auch muss die Bank die Zinsen davon erstatten. Das gilt auch für Banken, wo du nicht mehr Kunde bist.

--------------

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

-------------

Hast du herausgefunden, dass du zu viel gezahlt hast? Dann musst du bei Sparkasse, Deutsche Bank und Co. einen Antrag stellen. Ein Musterschreiben findest du hier von der Stiftung Warentest. Nach dem Ausfüllen schickst du es am besten per Einschreiben ab.

+++ Aldi und Lidl: Aufgedeckt! Hinter diesen Eigenmarken-Produkten stecken hochpreisige Hersteller +++

Wichtig: Lege einen Zeitraum fest, in der deine Bank antworten muss. Er sollte aber mindestens zwei Wochen lang sein. Reagieren Sparkasse, Deutsche Bank und Co. nicht, kannst du dich bei einem Ombudsmann melden. Mehr dazu findest du im Musterbrief <<<

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Was tun, wenn Bank nicht zustimmt?

Alternative: Rechtsanwalt einschalten. Ist die Forderung von dir berechtigt, muss deine Bank die Kosten für den Anwalt erstatten. Du musst aber höchstwahrscheinlich in Vorkasse gehen.

----------

Weitere Themen:

Sparkasse: Konto überzogen? Mit diesen Zinsen musst du rechnen

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Kunden müssen HIERFÜR nicht mehr so viel zahlen

Volksbank/Raiffeisenbank, Postbank und Co.: Bekommst du als Kunde Geld zurück? DIESES Urteil macht Hoffnung

Sparkasse: Achtung vor dieser SMS! Du kannst viel Geld verlieren

----------

Antwortet deine Bank und schmettert die Forderung ab, wende dich kostenlos an einen Ombudsmann. Achtung: Das Kreditinstitut kann deine Forderung akzeptieren, dir aber auch gleichzeitig eine Vertragsänderung mit der Gebühren-Erhöhung zuschicken.

Dann musst du entscheiden: Zahlst du mehr oder verlässt du die Bank? Bekommst du die zu viel gezahlten Gebühren von Sparkasse, Deutsche Bank und Co zurück, kann das aber einige Wochen dauern, wie der „Merkur“ schreibt. (ldi)